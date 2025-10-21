El atajo que te sacará de apuros: así podés estirar la batería de tu iPhone al máximo

Puede que la batería de tu iPhone te haya abandonado más de una vez justo cuando lo necesitás. Un dolor de cabeza común, especialmente si tu dispositivo ya tiene un tiempo y su "salud" no es la misma. Es sabido que el modo de bajo consumo es la herramienta estrella de Apple para estos casos, pero tiene un gran defecto: solo se activa de forma automática cuando llegás al 20% de carga. Esto puede ser demasiado tardío si planeás estar fuera de casa todo el día y querés asegurarte de llegar a destino sin problemas.
Por suerte, existe una solución elegante y simple que te permite tomar el control total de esta función. Se trata de una automatización dentro de la aplicación Atajos, que gestiona el ahorro de energía por vos sin que tengas que tocar absolutamente nada.
Aprovechar la salud de la batería
El Modo Bajo Consumo funciona recortando el rendimiento del iPhone a la mitad, y es por eso que Apple espera hasta el 20% para activarlo. Sin embargo, si tu batería ya perdió algo de capacidad, es mucho más inteligente activarlo antes, quizá cuando el porcentaje caiga al 50% o al 60%. De esta forma, podés aprovechar la primera mitad del día con todo el rendimiento que ofrece el teléfono, y luego entra en acción el modo de ahorro para asegurar la llegada a casa.
Desde el sitio especializado Applesfera explican que, si bien es útil, no es lo más conveniente salir de casa con la función activada de entrada porque se nota demasiado: los 120 Hz de la pantalla bajan, el brillo se reduce y las apps responden más lentas. Esta automatización elimina la preocupación constante, permitiéndote empezar el día con el iPhone al 100% de su capacidad y que el ahorro de energía entre en acción cuando realmente lo necesite.
Pasos clave para configurar el atajo salvador
La configuración es sencilla y rápida. Abrí la app Atajos y dirigite a la pestaña “Automatización” que se encuentra abajo, luego seleccioná “Crear automatización”. En las opciones que se despliegan, elegí la opción “Nivel de batería”. Aquí es donde definís tu umbral personal. Desde Applesfera indican que "depende de cómo uses el celular y de lo apurado que vayas normalmente".
Una vez elegido el porcentaje deseado, marcá la opción “Es inferior” y, fundamentalmente, activá “Ejecutar inmediatamente”. Si no activás esta última opción, el iPhone te preguntará cada vez que alcance ese nivel, lo cual anula la utilidad del atajo. Dale a “Siguiente”, buscá la acción “Bajo consumo” y elegí “Activar modo de bajo consumo” y tu primera automatización está lista.
Cómo desactivarlo automáticamente al recargar
El trabajo no termina ahí. Apple desactiva el Modo Bajo Consumo de manera predeterminada al superar el 80% de carga, pero ya que creamos un sistema para activarlo, podemos crear una automatización para que se desactive incluso antes, dándole a tu iPhone el control completo para que vuelva a funcionar con normalidad en cuanto sea posible. Esto se hace creando una automatización "a la inversa". Volvé a la pestaña “Automatización”, creá una nueva y elegí otra vez “Nivel de batería”.
Esta vez, marcá “Sube por encima de” y elegí el porcentaje de recuperación que prefieras (podría ser 50%, 60% o 70%). Asegurate de activar “Ejecutar inmediatamente” y añadí la acción “Desactivar modo de bajo consumo”. También podés crear otra automatización usando "Cargador" como activador, para que se desactive en cuanto lo enchufes. Lo mejor es usar ambas: una cuando conectás el cargador y otra cuando recuperás batería. Así te asegurás de que el iPhone vuelve a funcionar con normalidad en cuanto puede.
Con estas sencillas configuraciones, el iPhone lo hace todo solo: el modo de bajo consumo se activa cuando baja del porcentaje que elegiste y se desactiva cuando el teléfono carga. No tenés que acordarte de nada, y tu batería durará más horas.