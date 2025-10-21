El atajo que te sacará de apuros: así podés estirar la batería de tu iPhone al máximo

Puede que la batería de tu iPhone te haya abandonado más de una vez justo cuando lo necesitás. Un dolor de cabeza común, especialmente si tu dispositivo ya tiene un tiempo y su "salud" no es la misma. Es sabido que el modo de bajo consumo es la herramienta estrella de Apple para estos casos, pero tiene un gran defecto: solo se activa de forma automática cuando llegás al 20% de carga. Esto puede ser demasiado tardío si planeás estar fuera de casa todo el día y querés asegurarte de llegar a destino sin problemas.