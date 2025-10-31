Apple recortaría a niveles mínimos la producción de su último iPhone tras el fracaso en las ventas

Cada nuevo modelo y cada último estreno promete más que el anterior, o al menos a eso estamos acostumbrados en la carrera tecnológica de los smartphones, donde cada nueva edición promete más batería, mayor rendimiento, mejores cámaras, pantallas de calidad o diseños innovadores. Pero parece que el último modelo del iPhone no logró convencer a los fanáticos.
La última gran apuesta de Apple, el iPhone Air, parece haber fracasado en su intento de revolucionar el mercado de los celulares "ultra delgados", lo que dejó en claro que para los usuarios de Apple, el tamaño sí importa. El modelo más pequeño y ligero lanzado por la compañía junto con la línea del iPhone 17 no tuvo la recepción esperada, lo que lleva a una reducción drástica de su producción.
Apple reduciría hasta un 90% la producción de iPhone Air
Las reservas, que ya no fueron de inicio especialmente fuertes, terminaron estancadas, con lo que Apple reduciría su producción nada menos que un 90%. Esto significa que el final de este modelo podría estar más cerca que lejos. Según un informe del sitio web surcoreano The Elec, Apple planea recortar la producción del iPhone Air debido a una demanda menor a la esperada. Citando a un analista de Mizuho Securities, el informe indica que la producción del iPhone Air podría disminuir en aproximadamente un millón de unidades.
Otro informe de Nikkei Asia publicó información aún más alarmante sobre la popularidad del dispositivo más delgado de la compañía. Según los datos, Apple está reduciendo drásticamente los pedidos del iPhone Air para contrarrestar la tibia acogida de estos dispositivos en mercados fuera de China.
La baja demanda del iPhone Air
Algunos especialistas destacan que, a pesar de que este modelo sea una obra de ingeniería, los recortes en la producción del iPhone Air no es sorprendente, principalmente debido a la relación calidad precio que otros modelos como el iPhone 17 y iPhone 17 pueden superar fácilmente.
Según detalló el diario AS, los proveedores de componentes de Apple procedentes de Asia recibieron instrucciones de reducir la fabricación a niveles cercanos a los de un modelo a punto de desaparecer del mercado. Apple preveía ventas de un mínimo de un 10%, una cifra ya de por sí baja que aún el iPhone Air no pudo superar.
Esta diferencia se hace patente en la propia página oficial de Apple, que mantiene una espera de dos semanas para recibir el resto de modelos, mientras que el iPhone Air se entrega prácticamente al día siguiente. Tiendas chinas, donde la cuota de mercado de los de Cupertino es notablemente inferior a USA, ya están aplicando descuentos en el modelo para reducir el stock del almacén.