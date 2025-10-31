Apple recortaría a niveles mínimos la producción de su último iPhone tras el fracaso en las ventas

Apple reduciría hasta un 90% la producción de iPhone Air

Las reservas, que ya no fueron de inicio especialmente fuertes, terminaron estancadas, con lo que Apple reduciría su producción nada menos que un 90%. Esto significa que el final de este modelo podría estar más cerca que lejos. Según un informe del sitio web surcoreano The Elec, Apple planea recortar la producción del iPhone Air debido a una demanda menor a la esperada. Citando a un analista de Mizuho Securities, el informe indica que la producción del iPhone Air podría disminuir en aproximadamente un millón de unidades.