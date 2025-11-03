¿Cuál es la edad de tu cerebro? La simple prueba cotidiana que puede revelarlo

Cómo caminar puede indicar la edad de tu cerebro

En un estudio de 2019, Line Rasmussen, investigadora principal del departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte y un equipo de investigadores de la Universidad de Duke seleccionaron a 904 personas de 45 años que formaban parte del Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin, un proyecto de investigación longitudinal que ha seguido la vida de más de 1000 personas nacidas entre 1972 y 1973 en Dunedin, Nueva Zelanda. La salud y la función cognitiva de los participantes se evaluaron periódicamente a lo largo de toda su vida.