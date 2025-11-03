Cómo proteger tu cerebro: la rutina ideal para una mente sana y cuerpo activo

Una dieta equilibrada y un sueño reparador son fundamentales para preservar la función cognitiva y proteger al cerebro del envejecimiento prematuro. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, y grasas saludables, como las que se encuentran en el pescado, el aceite de oliva y los frutos secos, ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores asociados al deterioro neuronal.