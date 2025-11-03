Secciones
SociedadSalud

Cómo proteger tu cerebro: la rutina ideal para una mente sana y cuerpo activo

En un mundo cada vez más acelerado, la protección de la salud mental y cognitiva es clave para enfrentar el día a día.

Se puede cuidar la salud del cerebro a través de hábitos saludables Se puede cuidar la salud del cerebro a través de hábitos saludables El Imparcial
Hace 2 Hs

En un contexto donde el estrés y la sobrecarga de información son cada vez mayores, cuidar la salud mental y cognitiva es fundamental. Numerosos estudios demuestran que mantener una rutina de ejercicios físicos, combinada con hábitos de vida saludables, puede ayudar a proteger el cerebro y fortalecer la memoria.

A medida que el cerebro envejece, necesita de cuidados específicos que lo mantengan ágil y resistente. La actividad física estimula el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro, mejorando así las funciones cognitivas. Además, un estilo de vida equilibrado que incluya alimentación adecuada, descanso y actividades de relajación puede hacer una diferencia significativa en la preservación de la memoria y la capacidad de concentración.

Cuidar la memoria a diario: los cinco simples hábitos que previenen el deterioro cognitivo

Cuidar la memoria a diario: los cinco simples hábitos que previenen el deterioro cognitivo

Esta guía ofrece recomendaciones prácticas para desarrollar una rutina que fortalezca tanto el cuerpo como la mente, abordando aspectos claves que los expertos consideran esenciales para una salud integral.

Mente sana en cuerpo activo: claves de una rutina que protege el cerebro

Ejercicio físico: un estímulo para el cerebro

Diversas investigaciones confirmaron que el ejercicio físico regular no solo beneficia al sistema cardiovascular y muscular, sino que también es esencial para la salud cerebral. Actividades como caminar, correr, nadar o practicar deportes de resistencia estimulan la liberación de neuroquímicos que favorecen el estado de ánimo y mejoran la capacidad de aprendizaje. 

Según el neurólogo especialista en salud cognitiva Dr. Marcos Fernández Suárez, "el ejercicio aumenta la producción de endorfinas y serotonina, lo cual ayuda a reducir el estrés y a mejorar la memoria a largo plazo".

Un enfoque recomendado es realizar al menos 30 minutos de actividad física cinco veces por semana, combinando ejercicios aeróbicos con entrenamientos de fuerza. Estos no solo contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, sino que también incrementan el flujo sanguíneo al cerebro, promoviendo la neurogénesis o creación de nuevas neuronas, clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Alimentación y descanso: pilares de la salud cognitiva

Una dieta equilibrada y un sueño reparador son fundamentales para preservar la función cognitiva y proteger al cerebro del envejecimiento prematuro. Consumir alimentos ricos en antioxidantes, como frutas y verduras, y grasas saludables, como las que se encuentran en el pescado, el aceite de oliva y los frutos secos, ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los factores asociados al deterioro neuronal.

Por otro lado, el descanso también juega un rol crucial. Dormir entre siete y ocho horas por noche permite que el cerebro procese y consolide la información adquirida durante el día. El neurólogo Fernández explica que "el sueño profundo facilita la limpieza de toxinas acumuladas en el cerebro, lo que es vital para la claridad mental y la memoria".

Incluir un descanso de calidad en la rutina diaria es esencial para maximizar el potencial cognitivo y mantener una mente alerta y enfocada.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuidar la memoria a diario: los cinco hábitos que previenen el deterioro cognitivo

Cuidar la memoria a diario: los cinco hábitos que previenen el deterioro cognitivo

¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

La mejor forma de consumir canela para cuidar la memoria, según los expertos

¿Cómo se comporta una persona que padece un deterioro cognitivo?

¿Cómo se comporta una persona que padece un deterioro cognitivo?

Estos seis hábitos son los que más dañan el cerebro y afectan la memoria sin darnos cuenta

Estos seis hábitos son los que más dañan el cerebro y afectan la memoria sin darnos cuenta

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
2

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
3

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
4

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?
5

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Emprendedores de Elevate: “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
6

Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”

Más Noticias
La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar que Comando Vermelho se instale en el NOA?

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios