Secciones
SociedadTecnología

¿Capacidad máxima de usuarios para Starlink? Cómo saber si hay disponibilidad en tu región

La empresa planea ampliar su cobertura para brindar prestación a más usuarios en el país.

¿Capacidad máxima de usuarios para Starlink? Cómo saber si hay disponibilidad en tu región
Hace 1 Hs

Cada servicio de internet nuevo sigue y cumple un mismo ciclo: en las primeras instancias, las novedades se constituyen como un punto fuerte, más si se trata de un servicio más veloz o más económico. Pero conforme pasa el tiempo, la falta de mantenimiento de las conexión y la suma de nuevos usuarios al servicio tiende a volverlo más lento.

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

Eso es lo que pasó con Starlink, al igual que ocurrió años anteriores con otros servicios como Claro. Las instalaciones iniciales son lo suficientemente capaces como para brindar cobertura a los nuevos usuarios, pero llega un punto en que la cantidad de suscriptos supera la capacidad para la que se pensaron los equipos.

El internet satelital se presentó como una novedad en muchas regiones de Argentina con Starlink. La democratización de su alcance permitió que muchas zonas a las que no llegaban otros servicios pudieran contar con internet.

Cómo saber si hay más demanda en Starlkink

La página oficial de Starlink cuenta con una herramienta que permite saber cuál es el estado del servicio por región. Muestra un mapa en el que hay tres indicaciones diferentes. “Disponible” indica que el internet satelital está listo para programarse; “saturado” indica que la red alcanzó su capacidad máxima y, “pendiente”, que el servicio aún no llegó o requiere algunos pasos más.

La capacidad al límite que muestran zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires o Tierra del Fuego es señal de que Starlink no soportaría muchos usuarios más. De hecho, si ya figura con esa indicación en el mapa, lo ideal es hacer algunos ajustes antes de seguir incorporando conexiones y evitar demoras en la carga y descarga de datos.

La indicación “pendiente”, al igual que “saturado” avisa que los usuarios no podrán registrarse o conectarse. La diferencia es que, si en una región aún falta estructura para instalar el servicio, los interesados pueden registrarse en una lista de espera y ser notificados en cuanto estén dadas las condiciones.

Por lo pronto, Starlink tiene planes de ampliar su cobertura en el país, para dar respuesta a los usuarios que aún no contrataron el servicio y no cuentan con otras opciones.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

¿Se fue la luz? el secreto para que tu hogar nunca pierda la conexión a internet

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

El algoritmo invade el internet: más de la mitad del contenido que consumimos online es IA

El algoritmo invade el internet: más de la mitad del contenido que consumimos online es IA

Lo más popular
Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
1

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
2

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
3

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
4

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
5

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Verano 2026: el accesorio que reemplaza al sombrero y conquista todos los looks

Mirtha Legrand habló del país y conmovió con su deseo más profundo

Mirtha Legrand habló del país y conmovió con su deseo más profundo

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Cuál es el mejor horario para salir a caminar y quemar más calorías, según la ciencia

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios