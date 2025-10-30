Secciones
Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina

La promesa de un internet más veloz y la reciente baja de precios volvieron más llamativa la propuesta de Starlink.

Cómo se instala y cuánto cuestan los planes de Starlink en Argentina
Hace 2 Hs

Desde su llegada a Argentina a principios de 2024, se convirtió en uno de los servicios de internet que más expectativas generaron. Muchos usuarios, tanto particulares como corporativos, ya decidieron empezar a hacer uso de Starlink y otros analizan las posibilidades, los costos y beneficios de dejar sus planes actuales para probar con la empresa de Elon Musk.

En los últimos días, las autoridades de Starlink tomaron una decisión que volvió aún más tentador el servicio. Desde Starlink Mini, disponible en el país, el internet satelital ahora tiene un costo más accesible, lo que lo vuelve una buena opción para las familias y para quienes necesitan conexión todo el tiempo pero tienen la costumbre de desplazarse constantemente.

Cuáles son y cuánto cuestan los planes de Starlink

Starlink brinda dos servicios diferenciados de conexión satelital: el plan Residencial y el plan Itinerante. El plan Residencial es ideal para hogares, según describe el sitio oficial de la empresa. Cuenta con datos ilimitados para usar y el dispositivo de conexión tiene una ubicación física. Dentro de esta opción, a su vez, hay dos tipos de alcance: el Residencial Lite, para hogares pequeños, que cuesta $38.000 mensuales y el Residencial, para hogares más grandes, por $56.100 mensuales.

El plan Itinerante se ofrece como ideal para casas rodantes, nómades y autocaravanas, para trabajar desde cualquier lugar. Sus características son: cobertura en todo el país, uso en movimiento, en viajes internacionales, cobertura en la costa y posibilidad de pausar el servicio con el Modo de espera.

Este último tiene también dos opciones: el Itinerante de 50GB a $63.000 por mes y el Itinerante Limitado a $87.500. Para el de un gasto limitado también se pueden pagar datos extra y seguir su uso.

Para todas las opciones, el usuario que decida contratar el servicio deberá primero comprar el equipo de conexión. La antena tiene un costo aproximado de $500.000. También está disponible la antena Starlink Mini, una versión compacta y portátil pensada para usuarios en movimiento pero que, según quienes la utilizaron, presenta algunas limitaciones.

