Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

A medida que nos acercamos al cierre del año, con el ritmo acelerado de completar tareas y evaluar resultados, sumado a la inminencia de las festividades, es completamente normal sentir la presión del estrés. Si bien existen herramientas como la terapia, el yoga y la meditación que colaboran para reducir este estado, hay algo más que puede marcar la diferencia: la alimentación.