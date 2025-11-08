Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

A medida que nos acercamos al cierre del año, con el ritmo acelerado de completar tareas y evaluar resultados, sumado a la inminencia de las festividades, es completamente normal sentir la presión del estrés. Si bien existen herramientas como la terapia, el yoga y la meditación que colaboran para reducir este estado, hay algo más que puede marcar la diferencia: la alimentación.
El estrés crónico, si no se controla, no solo puede desencadenar estados depresivos, sino que también aumenta la susceptibilidad a padecer enfermedades cardíacas. Por eso, es fundamental abordarlo de manera proactiva y adoptar actividades que favorezcan la relajación.
Además de terapias, yoga y meditación, existen alimentos que se han revelado como aliados en la lucha contra el estrés. La nutricionista Kathy W. Warwick, en su artículo para la revista Healthline, resalta siete opciones que deberían ser parte de tu dieta para contrarrestar el estrés.
Cómo combatir el estrés: siete alimentos que debes incluir en tu dieta
Acelga: esta hoja verde es una fuente importante de magnesio, un nutriente esencial para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Consumir una taza de acelga cocida (equivalente a unos 200 gramos) aporta aproximadamente el 40% del magnesio necesario para el cuerpo.
Batatas: las batatas, aunque podrían tener más calorías que otros tubérculos, son eficaces para reducir los niveles de la hormona del estrés, el cortisol. Este alimento, rico en potasio y vitamina C, juega un papel clave en contrarrestar los efectos adversos del estrés crónico.
Alcauciles: estas verduras son una fuente concentrada de fibra, especialmente prebióticos que alimentan las bacterias beneficiosas en el intestino. Varios estudios sugieren que los prebióticos presentes en los alcauciles podrían contribuir a la reducción de los niveles de estrés.
Huevos: los huevos, una fuente asombrosa de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes, son un componente esencial para una respuesta saludable al estrés. Su contenido de colina, un nutriente escaso en otros alimentos, ha demostrado contribuir a la salud cerebral.
Perejil: esta hierba, repleta de antioxidantes, contiene compuestos que contrarrestan los radicales libres, protegiendo así contra el estrés oxidativo.