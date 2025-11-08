Secciones
SociedadSalud

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Existen alimentos, fáciles de conseguir, que están relacionados con la reducción del estrés y sus consecuencias.

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta
Hace 1 Hs

A medida que nos acercamos al cierre del año, con el ritmo acelerado de completar tareas y evaluar resultados, sumado a la inminencia de las festividades, es completamente normal sentir la presión del estrés. Si bien existen herramientas como la terapia, el yoga y la meditación que colaboran para reducir este estado, hay algo más que puede marcar la diferencia: la alimentación.

El estrés crónico, si no se controla, no solo puede desencadenar estados depresivos, sino que también aumenta la susceptibilidad a padecer enfermedades cardíacas. Por eso, es fundamental abordarlo de manera proactiva y adoptar actividades que favorezcan la relajación.

Además de terapias, yoga y meditación, existen alimentos que se han revelado como aliados en la lucha contra el estrés. La nutricionista Kathy W. Warwick, en su artículo para la revista Healthline, resalta siete opciones que deberían ser parte de tu dieta para contrarrestar el estrés.

Cómo combatir el estrés: siete alimentos que debes incluir en tu dieta

Acelga: esta hoja verde es una fuente importante de magnesio, un nutriente esencial para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. Consumir una taza de acelga cocida (equivalente a unos 200 gramos) aporta aproximadamente el 40% del magnesio necesario para el cuerpo.

Batatas: las batatas, aunque podrían tener más calorías que otros tubérculos, son eficaces para reducir los niveles de la hormona del estrés, el cortisol. Este alimento, rico en potasio y vitamina C, juega un papel clave en contrarrestar los efectos adversos del estrés crónico.

Alcauciles: estas verduras son una fuente concentrada de fibra, especialmente prebióticos que alimentan las bacterias beneficiosas en el intestino. Varios estudios sugieren que los prebióticos presentes en los alcauciles podrían contribuir a la reducción de los niveles de estrés.

Huevos: los huevos, una fuente asombrosa de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes, son un componente esencial para una respuesta saludable al estrés. Su contenido de colina, un nutriente escaso en otros alimentos, ha demostrado contribuir a la salud cerebral.

Perejil: esta hierba, repleta de antioxidantes, contiene compuestos que contrarrestan los radicales libres, protegiendo así contra el estrés oxidativo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Síndrome de la cabeza quemada: los argentinos son los que más sufren el estrés laboral

Síndrome de la "cabeza quemada": los argentinos son los que más sufren el estrés laboral

Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Comentarios