Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió "profundizar las reformas estructurales"

Los cambios en el Gobierno se reafirmaron tras una reunión en la Quinta de Olivos. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, publicó Francos en X.