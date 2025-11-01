Secciones
Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió "profundizar las reformas estructurales"

"Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", afirmó el ex vocero.

CAMBIOS EN EL GABINETE. Tras la salida de Francos, Adorni es el nuevo jefe de Gabinete de Ministros. CAMBIOS EN EL GABINETE. Tras la salida de Francos, Adorni es el nuevo jefe de Gabinete de Ministros.
Hace 24 Min

Luego de que el presidente Javier Milei confirmara la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos, el ex vocero presidencial se pronunció y aseguró que esta nueva etapa del Gobierno se enfocará en profundizar las reformas estructurales.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: “Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

También expresó su reconocimiento al trabajo desarrollado por Francos, al destacar que “es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”.

Asimismo, Adorni transmitió su gratitud al resto del Gabinete de Ministros por el acompañamiento en las próximas tareas de gobierno y dedicó un especial agradecimiento a la secretaria general de la Presidencia.

“Gracias también a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente”, remarcó el ministro.

El nuevo jefe de Gabinete cerró su mensaje con una frase emblemática del espacio libertario que responde al asesor presidencial Santiago Caputo: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Tras semanas de especulaciones en el Gobierno nacional, dos funcionarios confirmaron su renuncia al equipo del presidente Javier Milei. Por un lado, Guillermo Francos abandonó su cargo en la Jefatura de Gabinete, y será reemplazado por el actual vocero Manuel Adorni; mientras que el tucumano y ex jefe de Gabinete, Lisandro Catalán, oficializó su retirada a través de redes sociales.

Los cambios en el Gobierno se reafirmaron tras una reunión en la Quinta de Olivos. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, publicó Francos en X.

Además, el funcionario agradeció “profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, pero no dio detalles sobre su futuro en el equipo presidencial, a pesar de que en las últimas semanas trascendió que podría ser designado en un cargo diplomático.

El paso por el ex jefe de Gabinete fue protagónico en la reunión con los 18 gobernadores y dos vices que se llevó a cabo esta semana en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde también participó el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo. Catalán coordinó la convocatoria junto a Francos.

A estos encuentros se refirió el ex funcionario. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, comentó.

