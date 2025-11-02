Diego Santilli, tras ser designado ministro del Interior: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, habló por primera vez tras su designación en el gabinete nacional y aseguró que trabajará “para lograr las reformas que necesita la Argentina”. El anuncio fue realizado este domingo por el presidente Javier Milei, quien confirmó la incorporación del dirigente bonaerense a través de sus redes sociales.
“Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para el país y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, expresó Santilli al ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente.
El exvicejefe de Gobierno porteño se mostró sorprendido y agradecido por el ofrecimiento. “Me sorprendió gratamente que el Presidente me llamara. Le dije que sí al instante. Ganamos una elección muy difícil en la provincia de Buenos Aires y ahora hay que seguir trabajando”, señaló.
La designación fue consensuada en una reunión entre Milei y su asesor Santiago Caputo, quien también felicitó públicamente a Santilli. “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en Buenos Aires”, escribió Caputo en X.
El propio Milei celebró la llegada del “Colo” al gabinete: “Tenemos ministro del Interior: bienvenido, Diego Santilli. Será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para construir los consensos necesarios para las reformas que vienen. ¡Viva la libertad, carajo!”.
Santilli, que encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, no asumirá su banca para sumarse al Ejecutivo. Desde su entorno señalaron que mantiene una excelente relación con Karina Milei y Santiago Caputo, y que su nombramiento es “una señal de amplitud política” del Gobierno.
La primera reunión de gabinete con Santilli como ministro se realizará este lunes a las 9:30 en la Casa Rosada, encabezada por Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.