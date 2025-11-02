Secciones
Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Javier Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

Santilli fue designado este domingo como ministro del Interior.

Hace 1 Hs

La corista y docente Ana Valeria Tamagno, conocida por acompañar a Javier Milei en sus shows de rock, asumirá la banca en la Cámara de Diputados que deja vacante Diego Santilli, designado este domingo como ministro del Interior.

Tamagno, de 43 años, figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires. Gracias al 40% de los votos obtenidos por el oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, la docente bonaerense logró ingresar al Congreso y jurará su banca el próximo 10 de diciembre.

La futura diputada tuvo su primer momento de notoriedad cuando Milei la invitó a cantar “Panic Show” de La Renga en el Luna Park, en mayo de 2024. Desde entonces, se integró como corista en La Banda Presidencial, el grupo musical con el que el mandatario se presentó en el Movistar Arena durante la última campaña electoral.

Pero su vínculo con Milei va más allá de la música. Tamagno es editora de sus libros —incluido “La construcción del milagro”, presentado en plena campaña— y esposa de Marcelo Duclós, uno de los biógrafos del Presidente y también integrante de la banda, donde toca el bajo.

En sus redes sociales, Tamagno se presenta como profesora de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal. “Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. Empecé a escucharlo en YouTube y terminé enganchada con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió tiempo atrás en X (ex Twitter).

Formada en el Instituto Superior de Formación Docente 168, completó una especialización en Lectura y Escritura en el INFOD y participó como actriz en el musical “Drácula”.

Con su incorporación, La Libertad Avanza suma 85 diputados propios, ya que Santilli, inicialmente, iba a integrar el bloque del PRO. Tamagno compartirá recinto con varios de sus compañeros de “La Banda Presidencial”, entre ellos el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), el senador electo Joaquín Benegas Lynch (guitarra) y la diputada Lilia Lemoine, también corista del grupo.

