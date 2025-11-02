Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Javier Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

En sus redes sociales, Tamagno se presenta como profesora de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal. “Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. Empecé a escucharlo en YouTube y terminé enganchada con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió tiempo atrás en X (ex Twitter).