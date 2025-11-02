Querer tener siempre la razón puede pasar de ser un rasgo a un problema de personalidad

Ejemplo

Sonia Díaz Rois, coach especializada en gestión de la ira y autora del libro “Y si me enfado, ¿qué?”, vincula el rasgo con las responsabilidades adquiridas. “Lo que yo detecto con las personas con las que trabajo es que en muchas ocasiones estas se han responsabilizado de temas a una edad muy temprana. Como se han vuelto muy resolutivas y gestionan bien los problemas, normalmente son bastante prácticas y lógicas”, señala la experta, quien, sin embargo, resalta que esto puede provocar que se tienda a descartar otras posibles alternativas o soluciones.