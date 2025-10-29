Test de personalidad: elegí un tipo de ojo y descubrí cómo enfrentás la vida

Sos una persona ardiente. Sos el tipo de persona que es muy enérgica, poderosa y apasionada. Sos muy poderoso e influyente y la gente por lo general te aprecia o expresa cuánto te admira. No hay nada que esté subestimado en tu personalidad: o amas con todo tu corazón u odias con todo tu ser. Todo para vos es blanco o negro. No hay gris en lo absoluto o medias tintas.