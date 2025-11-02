La clave de la longevidad está en tu postura: la sencilla figura de yoga que mejorará tu espalda

El posturólogo y fisioterapeuta osteópata Francisco Moreno, de la Clínica Palasiet, explicó que esta compresión afecta directamente a los discos intervertebrales, esas estructuras cartilaginosas que amortiguan entre las vértebras. "Al comprimirse estos discos, la persona puede parecer que se encoge ligeramente. Realizar estiramientos con regularidad ayuda a contrarrestar esta compresión", afirmó Moreno. Aunque los estiramientos no aumentan nuestra estatura en términos de crecimiento óseo, sí pueden mejorar la postura y, por lo tanto, "influir en la percepción de la altura".