La clave de la longevidad está en tu postura: la sencilla figura de yoga que mejorará tu espalda

Podemos pasar horas encorvados frente a pantallas o cargando peso, y el resultado es una espalda fatigada y una postura que, sin darnos cuenta, nos hace parecer más bajos y menos ágiles. Los expertos en bienestar señalan que la clave para contrarrestar este desgaste diario se encuentra en una de las asanas fundamentales del yoga: el Perro Boca Abajo.
La postura del Perro Boca Abajo (o Adho Mukha Svanasana) es un pilar en cualquier clase de vinyasa yoga. Lejos de ser un simple estiramiento, esta figura ofrece beneficios sorprendentes, siendo el más crucial la mejora de la postura. Los expertos aseguran que esta asana trabaja directamente contra el estilo de vida moderno que comprime la columna.
El antídoto para las horas sentado
La Dra. Rebekah Jade Lawrence, experta en yoga, explicó a Vogue Magazine que esta postura "contrarresta los efectos de estar sentado y cargar bolsas pesadas al descomprimir la columna y promover la flexibilidad de la cadena posterior del cuerpo". Es un respiro necesario para la columna vertebral que sufre la compresión constante de la gravedad y las actividades diarias.
El posturólogo y fisioterapeuta osteópata Francisco Moreno, de la Clínica Palasiet, explicó que esta compresión afecta directamente a los discos intervertebrales, esas estructuras cartilaginosas que amortiguan entre las vértebras. "Al comprimirse estos discos, la persona puede parecer que se encoge ligeramente. Realizar estiramientos con regularidad ayuda a contrarrestar esta compresión", afirmó Moreno. Aunque los estiramientos no aumentan nuestra estatura en términos de crecimiento óseo, sí pueden mejorar la postura y, por lo tanto, "influir en la percepción de la altura".
El perro boca abajo y tu estabilidad
La postura del Perro Boca Abajo es especialmente eficaz para este propósito. Además de descomprimir la columna, trabaja los músculos clave para el soporte diario. Cristina Merino, profesora de yoga y cofundadora de More Yoga Madrid, destacó que esta figura "mejora la postura estirando la espalda y abriendo el pecho. También trabaja la flexibilidad de los isquiotibiales, por lo que ayuda a caminar de forma más estable".
Para maximizar sus efectos fortalecedores, es esencial la técnica correcta. Kathi Rüd, instructora de yoga y fundadora de Kavi House en Madrid, aconsejó "activar los brazos correctamente, empujando hacia abajo y hacia adelante con las manos firmemente apoyadas en el suelo para sentir cómo se comprometen también los músculos de la espalda". La asana, realizada correctamente, alinea y fortalece los hombros, los tríceps y los antebrazos, además de tonificar y estirar la espalda, las piernas, los brazos y las muñecas.
Más que un simple estiramiento
Practicar esta postura durante pausas breves a lo largo del día activa la circulación sanguínea y puede incluso mejorar la digestión. Si buscas bienestar mental, el Perro Boca Abajo también es tu aliado.
Al ser una postura invertida, aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ayudando a aliviar el estrés y la ansiedad. Esto puede despejar la mente y mejorar el estado de ánimo. La profesora Merino aseguró que esta postura "se puede practicar con frecuencia sin problema e incluso se puede acompañar con un suave pedaleo para un estiramiento adicional".