Egipto inauguró su impactante Gran Museo de Faraones tras 20 años de espera

Un espectáculo con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas marcó este sábado la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio en El Cairo. La construcción del edificio costó más de 1.000 millones de dólares y requirió 20 años de trabajos titánicos.
"Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia del presente y del futuro en nombre de esta antigua patria", declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, quien alabó "el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización", ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales.
Cómo está construido el Gran Museo Egipcio
Las autoridades desean atraer millones de turistas al año en este moderno edificio, que dispone alrededor de 100.000 piezas de la antigüedad egipcia, entre ellas algunas nunca antes expuestas.
Una de las principales piezas que hay son las 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, que por primera vez se verán en un solo lugar desde que Howard Carter lo descubrió en 1922 en una tumba del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto.
Por otro lado, se podrá observar la estatua de granito de 11 metros de altura de Ramsés II, quien gobernó durante más de seis décadas hace más de 3.000 años. Los faraones reinaron en Egipto a lo largo de 5.000 años a través de treinta dinastías.
Qué hacer dentro del Gran Museo Egipcio
A diferencia del museo centenario del centro de El Cairo, el nuevo recinto ofrecerá galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo para niños.
Los fanáticos de la arqueología podrán ver, a través de un ventanal, los trabajos del laboratorio de mantención para restaurar una barca solar de 4.500 años de antigüedad, encontrada enterrada cerca de la pirámide de Keops.
Tras varios retrasos a causa de la primavera árabe y luego la pandemia del Covid-19, se estableció el 3 de julio como fecha de apertura. Sin embargo, en plenas tensiones de Oriente Medio y para dar al evento "la amplitud mundial que merece", las autoridades prefirieron retrasar de nuevo la fecha.
Los especialistas avisaron que su éxito a largo plazo dependerá de un turismo estable y de una infraestructura de apoyo sólida. El futuro del museo dependerá del "mantenimiento regular para preservar el edificio y sus tesoros", aseguró el arqueólogo egipcio Hussein Bassir.
"Si no se mantiene el impulso actual, el museo podría perder rápidamente su atractivo y el número de visitantes podría caer en picado", advirtió a la AFP.