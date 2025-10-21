Rescatan a turista española atrapada 80 metros bajo la Pirámide Acodada en Egipto

Atención médica en condiciones extremas

Tras descender hasta la turista, acompañada por su esposo, los paramédicos inmovilizaron su pie fracturado con una tabla rígida y un cinturón araña. Luego la aseguraron en una camilla y, junto con los guardias del monumento, procedieron a realizar el camino de regreso al exterior, gateando en algunos tramos para atravesar los estrechos pasajes. La operación duró alrededor de una hora. Una vez fuera, la mujer fue trasladada a una ambulancia para recibir atención médica adicional.