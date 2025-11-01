Se agotaron las monedas del Banco Central en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra

La pasión por el fútbol y la figura de Diego Armando Maradona desataron una verdadera fiebre numismática. Las 2.500 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lanzadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para celebrar el icónico gol de Maradona a Inglaterra en México '86, se agotaron en tan solo tres días.
El furor por la pieza, que inmortaliza el segundo gol del "Diez" en aquel histórico partido, superó todas las expectativas del BCRA. Desde el martes pasado, coleccionistas y fanáticos se agolparon en el stand numismático del edificio central para adquirir la preciada moneda, agotando el stock disponible.
"Vamos a hacer más", anticipó Santiago Bausili, presidente del BCRA, a través de su cuenta de X, ante la demanda sin precedentes. "La cantidad y la velocidad a la que se vendieron superó todos los casos anteriores. Esperamos tenerlas pronto disponibles. Los invitamos a explorar las monedas de años anteriores que aún tenemos en stock", agregó.
Quienes hayan completado el formulario web, realizado la transferencia bancaria y sido contactados por el banco, podrán retirar sus unidades en el mismo stand, de lunes a viernes entre las 10 y las 14.
Un homenaje en plata al gol del siglo
La moneda, acuñada en plata como parte del "Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026", rinde tributo a una de las jugadas más memorables de la historia del fútbol. Este lanzamiento se sumó a las series conmemorativas que el BCRA realizó para torneos anteriores, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, edición en la que Argentina se consagró campeona mundial.
El diseño de la moneda presenta en el anverso una pelota que atraviesa la superficie, al simbolizar la pasión futbolística argentina, junto con la leyenda "REPÚBLICA ARGENTINA" y la inscripción "COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM". El reverso muestra un esquema detallado de la memorable jugada de Maradona, que ilustra su recorrido sorteando a los defensores ingleses antes de marcar el gol que quedó grabado en la memoria colectiva.