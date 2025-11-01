Se agotaron las monedas del Banco Central en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra

El diseño de la moneda presenta en el anverso una pelota que atraviesa la superficie, al simbolizar la pasión futbolística argentina, junto con la leyenda "REPÚBLICA ARGENTINA" y la inscripción "COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM". El reverso muestra un esquema detallado de la memorable jugada de Maradona, que ilustra su recorrido sorteando a los defensores ingleses antes de marcar el gol que quedó grabado en la memoria colectiva.