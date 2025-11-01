Secciones
SociedadActualidad

Se agotaron las monedas del Banco Central en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra

El furor por la pieza, que inmortaliza el segundo gol del "Diez" en aquel histórico partido, superó todas las expectativas del BCRA.

La moneda en homenaje a Diego Maradona. La moneda en homenaje a Diego Maradona.
Hace 1 Hs

La pasión por el fútbol y la figura de Diego Armando Maradona desataron una verdadera fiebre numismática. Las 2.500 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lanzadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para celebrar el icónico gol de Maradona a Inglaterra en México '86, se agotaron en tan solo tres días.

El furor por la pieza, que inmortaliza el segundo gol del "Diez" en aquel histórico partido, superó todas las expectativas del BCRA. Desde el martes pasado, coleccionistas y fanáticos se agolparon en el stand numismático del edificio central para adquirir la preciada moneda, agotando el stock disponible.

"Vamos a hacer más", anticipó Santiago Bausili, presidente del BCRA, a través de su cuenta de X, ante la demanda sin precedentes. "La cantidad y la velocidad a la que se vendieron superó todos los casos anteriores. Esperamos tenerlas pronto disponibles. Los invitamos a explorar las monedas de años anteriores que aún tenemos en stock", agregó.

Quienes hayan completado el formulario web, realizado la transferencia bancaria y sido contactados por el banco, podrán retirar sus unidades en el mismo stand, de lunes a viernes entre las 10 y las 14.

Un homenaje en plata al gol del siglo

La moneda, acuñada en plata como parte del "Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026", rinde tributo a una de las jugadas más memorables de la historia del fútbol. Este lanzamiento se sumó a las series conmemorativas que el BCRA realizó para torneos anteriores, desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, edición en la que Argentina se consagró campeona mundial.

El diseño de la moneda presenta en el anverso una pelota que atraviesa la superficie, al simbolizar la pasión futbolística argentina, junto con la leyenda "REPÚBLICA ARGENTINA" y la inscripción "COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM". El reverso muestra un esquema detallado de la memorable jugada de Maradona, que ilustra su recorrido sorteando a los defensores ingleses antes de marcar el gol que quedó grabado en la memoria colectiva.

Temas Diego Armando MaradonaBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaSantiago Bausili
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

Diego Armando Maradona cumpliría 65 años: así fue su último festejo en una soledad absoluta

Diego Armando Maradona cumpliría 65 años: así fue su último festejo en una soledad absoluta

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 25 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 25 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios