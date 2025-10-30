Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

El presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, destacó a LA GACETA que la muestra busca “celebrar la figura de Maradona desde el arte y la cultura popular”. “Nos parecía una manera simpática y necesaria de homenajear al Diego en su cumpleaños 65, articulando con la Unión de Caricaturistas de Tucumán y con el área de Letras del Ente. Maradona ha trascendido el deporte y llevó la argentinidad por todo el mundo. Es reconocido al nivel de Piazzolla, Mercedes Sosa o Messi. Ha sido una figura muy argentina, con sus virtudes y sus errores, pero también con una enorme carga simbólica ligada a la soberanía y a las Malvinas”, expresó.