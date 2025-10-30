Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

El Ente Cultural abrió la muestra “Barrilete cósmico”, una propuesta artística que rinde homenaje a Diego Armando Maradona a través del humor gráfico y la ilustración. La exposición reúne caricaturas de distintos artistas locales, además de proyecciones, actividades participativas y espacios de reflexión sobre el legado del ídolo popular.
El presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, destacó a LA GACETA que la muestra busca “celebrar la figura de Maradona desde el arte y la cultura popular”. “Nos parecía una manera simpática y necesaria de homenajear al Diego en su cumpleaños 65, articulando con la Unión de Caricaturistas de Tucumán y con el área de Letras del Ente. Maradona ha trascendido el deporte y llevó la argentinidad por todo el mundo. Es reconocido al nivel de Piazzolla, Mercedes Sosa o Messi. Ha sido una figura muy argentina, con sus virtudes y sus errores, pero también con una enorme carga simbólica ligada a la soberanía y a las Malvinas”, expresó.
Salazar dijo que la muestra busca también conectar con las nuevas generaciones. “La idea es que fundamentalmente vengan los jóvenes. En tiempos de tanto celular y sedentarismo, creemos que la figura de Maradona sigue siendo un estímulo para hablar de esfuerzo, deporte y pasión”.
La exposición incluye caricaturas en vivo, charlas sobre dibujo y presentaciones audiovisuales. Este miércoles por la tarde se desarrollará el taller “Cómo dibujar a Maradona desde la caricatura”, a cargo del artista Néstor Martín.
Entre los expositores se encuentra el reconocido caricaturista “Cuqui” Molina, quien retrató distintas etapas de la vida del 10: desde su juventud en Boca y la Copa del Mundo del ’86 hasta su paso como entrenador en Arabia.
“Busqué reflejar su historia a través de imágenes que muestran su alegría, su mirada intensa y esa energía única que transmitía. Maradona fue un genio que nos dio felicidad, y eso es lo que quise dejar en cada pintura”, contó Molina.
La muestra “Barrilete cósmico” puede visitarse hasta el jueves próximo, de 10 a 20, en la sede del Ente Cultural de Tucumán, con entrada libre y gratuita.