Diego Armando Maradona cumpliría 65 años: así fue su último festejo en una soledad absoluta

Entre fotos y saludos apresurados, el cuerpo técnico de Gimnasia trató de sostenerlo, acomodarle la ropa y acompañarlo. Sin fuerzas, se retiró a los tres minutos del partido. La noche anterior había pasado su tiempo en un country en Brandsen junto a su hija Jana, la única de sus hijos presente, y según allegados se encontraba cansado y de mal humor. Al día siguiente recibió la visita de Sebastián Méndez, su ayudante, quien tiempo después se lamentó: “Yo quería que el día de su cumpleaños estuviera en la cancha. Pero después me lo reproché como un pelot…”.