Diego Armando Maradona cumpliría 65 años: así fue su último festejo en una soledad absoluta

Diego Armando Maradona nació un día como hoy, en 1960. De Villa Fiorito al cielo de los ídolos eternos, vivió una vida de excesos, gloria, dolor y devoción colectiva. Sin embargo, su último cumpleaños no fue el festejo íntimo y familiar que deseaba: el 30 de octubre de 2020 terminó siendo una jornada marcada por la tristeza y el deterioro físico. Aquel día, en pleno regreso del fútbol tras la pandemia, decidió presentarse igualmente a dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, en el debut de la Copa de la Liga Profesional ante Patronato.
En la previa existían dudas sobre si asistiría al estadio debido a su estado de salud, pero el “Diez” insistió en estar. Su salida al campo fue lenta, sostenida por sus ayudantes, ante una ovación reducida por las restricciones sanitarias. Allí lo recibieron Marcelo Tinelli, entonces presidente de la Liga, y Claudio “Chiqui” Tapia, quienes le entregaron una placa y un banderín mientras Diego intentaba mantenerse en pie. Su mirada perdida y sus movimientos breves dejaron una escena que impactó al mundo.
Entre fotos y saludos apresurados, el cuerpo técnico de Gimnasia trató de sostenerlo, acomodarle la ropa y acompañarlo. Sin fuerzas, se retiró a los tres minutos del partido. La noche anterior había pasado su tiempo en un country en Brandsen junto a su hija Jana, la única de sus hijos presente, y según allegados se encontraba cansado y de mal humor. Al día siguiente recibió la visita de Sebastián Méndez, su ayudante, quien tiempo después se lamentó: “Yo quería que el día de su cumpleaños estuviera en la cancha. Pero después me lo reproché como un pelot…”.
También lo visitó Jorge Broun, arquero del "Lobo" en aquel momento, quien lo encontró recostado y de mal ánimo, pero logró sacarle una sonrisa y convencerlo de saludar a los hinchas que se habían acercado a su casa. Los fanáticos coreaban su nombre desde la calle, y ante ese cariño, Diego se asomó unos segundos para agradecer. Sin embargo, su tristeza tenía una raíz profunda: no había logrado reunir a todos sus hijos, algo que intentó sin éxito en los días previos.
Su última imagen
El testimonio de Christian Maximiliano Pomargo, su asistente personal, lo resume: “El día de su cumpleaños estaba muy triste porque quería reunir a todos sus hijos. Le dije que no hacía falta que fuera a la cancha. Pero me dijo que sí, que tenía que hablar con Tinelli. ‘Entro, hago eso y me voy’, dijo”. Maradona apareció en un estado débil, tambaleante, casi sin poder articular palabra. Esa fue su última vez en un campo de juego: el cumpleaños número 60 que el mundo del fútbol difícilmente olvide.