Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

La muestra Barrilete Cósmico en homenaje a Diego Armando Maradona continúa en la sede del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), con entrada libre y gratuita y una agenda especial de actividades hasta el jueves 6 de noviembre, con muestra de caricaturas, narraciones, seminarios, proyecciones y presentaciones de libros. La entrada es gratuita.
Hoy a las 10.30, en la Sala Hynes O’Connor se proyectará el video “Maradona es tucumano”, con escenas callejeras en tributo al ídolo deportivo y testimonios locales, seguido de la charla “Maradona: lo que Diego hizo con nosotros”, a cargo de Exequiel Svetliza. En simultáneo, se realizará el taller de caricaturas “Dibujando a Maradona”, dictado por César Carrizo. Por la tarde, nuevamente en la sala Hynes O’Connor y a las 17, se presentará el libro sobre Racing Club “De pendejo te sigo”, del ilustrador y diseñador gráfico cordobés Karlo Lottersberger. De esta manera se despliega un recorrido visual y emocional por las distintas facetas de Maradona, para evocar su carisma, talento e impacto en la cultura popular argentina y mundial.
Dos películas
Ya por fuera de Barrilete Cósmico, en la sala Hynes O’Connor habrá otras actividades. Desde las 20 se proyectará el filme “Miss Carbón”, dirigido por Agustina Macri a partir de la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera trans del país.
Desde las 22, y dentro del Encuentro de Cine Europeo, se verá gratis la producción portuguesa “Vadio”, de Simão Cayatte, sobre la vida de un joven que lucha por encontrar su camino y sentido en la vida, enfrentándose a diversos desafíos sociales y personales. A través de su viaje, la película explora temas de identidad, redención y la búsqueda de propósito.
Rosa Fest
También en la sede del Ente Cultural, desde las 19 se realizará el “Rosa Fest”, una jornada de concientización y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama. Habrá charlas y stands informativos; se proyectarán cortometrajes sobre el cáncer de cuello de útero y el Virus del Papiloma Humano; actuará el Índigo Coral, dirigido por Ricardo Steinsleger; y se realizarán intervenciones artísticas.