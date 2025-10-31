Secciones
EspectáculosHOMENAJE

Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Proyectan un cortometraje dentro de la muestra gratuita Barrilete Cósmico. Charlas, talleres y un libro.

CORTO. “Maradona es tucumano” se proyectará en la sala Hynes O’Connor. CORTO. “Maradona es tucumano” se proyectará en la sala Hynes O’Connor.
Hace 5 Hs

La muestra Barrilete Cósmico en homenaje a Diego Armando Maradona continúa en la sede del Ente Cultural de Tucumán (San Martín 251), con entrada libre y gratuita y una agenda especial de actividades hasta el jueves 6 de noviembre, con muestra de caricaturas, narraciones, seminarios, proyecciones y presentaciones de libros. La entrada es gratuita.

Hoy a las 10.30, en la Sala Hynes O’Connor se proyectará el video “Maradona es tucumano”, con escenas callejeras en tributo al ídolo deportivo y testimonios locales, seguido de la charla “Maradona: lo que Diego hizo con nosotros”, a cargo de Exequiel Svetliza. En simultáneo, se realizará el taller de caricaturas “Dibujando a Maradona”, dictado por César Carrizo. Por la tarde, nuevamente en la sala Hynes O’Connor y a las 17, se presentará el libro sobre Racing Club “De pendejo te sigo”, del ilustrador y diseñador gráfico cordobés Karlo Lottersberger. De esta manera se despliega un recorrido visual y emocional por las distintas facetas de Maradona, para evocar su carisma, talento e impacto en la cultura popular argentina y mundial.

Dos películas

Ya por fuera de Barrilete Cósmico, en la sala Hynes O’Connor habrá otras actividades. Desde las 20 se proyectará el filme “Miss Carbón”, dirigido por Agustina Macri a partir de la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera trans del país.

Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

Con arte, Tucumán homenajea a Maradona: “Trascendió el deporte y llevó la argentinidad por el mundo”

Desde las 22, y dentro del Encuentro de Cine Europeo, se verá gratis la producción portuguesa “Vadio”, de Simão Cayatte, sobre la vida de un joven que lucha por encontrar su camino y sentido en la vida, enfrentándose a diversos desafíos sociales y personales. A través de su viaje, la película explora temas de identidad, redención y la búsqueda de propósito.

Rosa Fest

También en la sede del Ente Cultural, desde las 19 se realizará el “Rosa Fest”, una jornada de concientización y compromiso en la lucha contra el cáncer de mama. Habrá charlas y stands informativos; se proyectarán cortometrajes sobre el cáncer de cuello de útero y el Virus del Papiloma Humano; actuará el Índigo Coral, dirigido por Ricardo Steinsleger; y se realizarán intervenciones artísticas.

Temas Diego Armando MaradonaEnte Cultural
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei
1

En un clima de recuperación de la confianza, los jóvenes siguen siendo el baluarte de Milei

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper
2

Ya está abierto el consultorio gratuito de la UNT para que estudiantes dejen el cigarrillo y el vaper

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial
3

Google lanza un premio millonario para creadores de cortos que usen inteligencia artificial

Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
4

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”
5

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos
6

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Más Noticias
Alumnos tucumanos se suben a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 30 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

Proyecciones especiales: Espacio Incaa y ciclos

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Comentarios