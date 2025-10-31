Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural

Hoy a las 10.30, en la Sala Hynes O’Connor se proyectará el video “Maradona es tucumano”, con escenas callejeras en tributo al ídolo deportivo y testimonios locales, seguido de la charla “Maradona: lo que Diego hizo con nosotros”, a cargo de Exequiel Svetliza. En simultáneo, se realizará el taller de caricaturas “Dibujando a Maradona”, dictado por César Carrizo. Por la tarde, nuevamente en la sala Hynes O’Connor y a las 17, se presentará el libro sobre Racing Club “De pendejo te sigo”, del ilustrador y diseñador gráfico cordobés Karlo Lottersberger. De esta manera se despliega un recorrido visual y emocional por las distintas facetas de Maradona, para evocar su carisma, talento e impacto en la cultura popular argentina y mundial.