Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

Con el principio del mes llegan nuevas tarifas en diversos rubros y el de los trabajadores de hogares particulares no es la excepción. Gracias a los últimos acuerdos logrados en paritarias por el sindicato representativo, noviembre llegará con un incremento del 9%. En junio se previó un aumento del 36% que se fue incrementando en cuotas mes a mes.
Noviembre es el último mes para el que se previeron valores salariales, por lo que se esperaría que entre este mes y diciembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares vuelva a ejercer presión para tener paritarias y acordar los aumentos y los montos que cobrarán las trabajadoras durante los próximos meses.
Cuánto cobrarán empleadas domésticas en noviembre
La escala salarial distingue montos según la tarea a la que se dediquen los trabajadores de casas particulares. También corresponden diferentes montos para el personal que preste servicios con retiro o sin retiro de su lugar de trabajo. Además, cada empleado deberá calcular junto con su empleador el monto que le corresponde percibir de acuerdo a su antigüedad laboral.
Quienes trabajen menos de 24 horas semanales, percibirán:
Primera categoría
- Por hora con retiro: $3683,21
- Por hora sin retiro: $4034,05
Segunda categoría
- Por hora con retiro: $3487,00
- Por hora sin retiro: $3822,91
Tercera categoría
- Por hora: $3293,99
Cuarta categoría
- Por hora con retiro: $3293,99
- Por hora sin retiro: $3683,21
Quinta categoría
- Por hora con retiro: $3052,99
- Por hora sin retiro: $3293,99
En cambio, quienes perciban sus haberes de forma mensual por trabajar más de 24 horas a la semana,deberán tener en cuenta estos montos:
Primera categoría
- Por hora con retiro: $459.471,73
- Por hora sin retiro: $511.800,22
Segunda categoría
- Por hora con retiro: $426.875,19
- Por hora sin retiro: $475.184,56
Tercera categoría
- Por hora: $416.485,63
Cuarta categoría
- Por hora con retiro: $416.485,63
- Por hora sin retiro: $464.129,59
Quinta categoría
- Mensual con retiro: $374.541,36
- Mensual sin retiro: $416.485,63
Las categorías corresponden a supervisores (primera), personal con tareas específicas como cocineras (segunda), caseros (tercera), asistencia y cuidado de personas, como niñeras o acompañantes de adultos mayores (cuarta) y personal para tareas generales (quinta).