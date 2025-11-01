Secciones
SociedadActualidad

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre

En los próximos meses, el sindicato que nuclea a estos trabajadores debería tener un nuevo acuerdo con el Gobierno.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por mes y por hora en noviembre
Hace 3 Hs

Con el principio del mes llegan nuevas tarifas en diversos rubros y el de los trabajadores de hogares particulares no es la excepción. Gracias a los últimos acuerdos logrados en paritarias por el sindicato representativo, noviembre llegará con un incremento del 9%. En junio se previó un aumento del 36% que se fue incrementando en cuotas mes a mes.

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Noviembre es el último mes para el que se previeron valores salariales, por lo que se esperaría que entre este mes y diciembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares vuelva a ejercer presión para tener paritarias y acordar los aumentos y los montos que cobrarán las trabajadoras durante los próximos meses.

Cuánto cobrarán empleadas domésticas en noviembre

La escala salarial distingue montos según la tarea a la que se dediquen los trabajadores de casas particulares. También corresponden diferentes montos para el personal que preste servicios con retiro o sin retiro de su lugar de trabajo. Además, cada empleado deberá calcular junto con su empleador el monto que le corresponde percibir de acuerdo a su antigüedad laboral.

Quienes trabajen menos de 24 horas semanales, percibirán:

Primera categoría

- Por hora con retiro: $3683,21

- Por hora sin retiro: $4034,05

Segunda categoría

- Por hora con retiro: $3487,00

- Por hora sin retiro: $3822,91

Tercera categoría

- Por hora: $3293,99

Cuarta categoría

- Por hora con retiro: $3293,99

- Por hora sin retiro: $3683,21

Quinta categoría

- Por hora con retiro: $3052,99

- Por hora sin retiro: $3293,99

En cambio, quienes perciban sus haberes de forma mensual por trabajar más de 24 horas a la semana,deberán tener en cuenta estos montos:

Primera categoría

- Por hora con retiro: $459.471,73

- Por hora sin retiro: $511.800,22

Segunda categoría

- Por hora con retiro: $426.875,19

- Por hora sin retiro: $475.184,56

Tercera categoría

- Por hora: $416.485,63

Cuarta categoría

- Por hora con retiro: $416.485,63

- Por hora sin retiro: $464.129,59

Quinta categoría

- Mensual con retiro: $374.541,36

- Mensual sin retiro: $416.485,63

Las categorías corresponden a supervisores (primera), personal con tareas específicas como cocineras (segunda), caseros (tercera), asistencia y cuidado de personas, como niñeras o acompañantes de adultos mayores (cuarta) y personal para tareas generales (quinta).

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

Escala salarial: cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2025 en Tucumán

Escala salarial: cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2025 en Tucumán

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios