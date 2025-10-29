Secciones
Confirmaron el aumento para seguridad privada en noviembre: el detalle de los nuevos montos

Convenio homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Hace 2 Hs

La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó la nueva paritaria del personal de seguridad privada, que establece incrementos salariales escalonados hasta diciembre de 2025 y el pago de un bono adicional no remunerativo.

El acuerdo fue firmado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), liderada por Ángel García, y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

Paritarias de seguridad privada: aumentos hasta diciembre de 2025

Según el convenio, el incremento total será del 5,74%, distribuido en tres tramos mensuales:

2,83% en octubre

0,56% en noviembre

2,26% en diciembre

Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $25.000, que se incorporará al salario básico a partir de enero de 2026, y un adicional vacacional de $18.952 por día, con un tope de 21 jornadas.

Escalas salariales actualizadas para noviembre

Con la homologación oficial, las nuevas escalas del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 quedan establecidas de la siguiente manera:

Noviembre 2025

Vigilador General: $1.459.000

Vigilador Bombero: $1.526.800

Administrativo: $1.558.800

Vigilador Principal: $1.593.600

Verificación de Eventos: $1.526.800

Operador de Monitoreo: $1.526.800

Guía Técnico: $1.558.800

Instalador de Seguridad Electrónica: $1.593.600

Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.459.000

Aumentos mensuales y próximos ajustes

El acuerdo prevé también una revisión paritaria el 20 de noviembre de 2025, para evaluar la evolución inflacionaria y determinar si será necesario un nuevo ajuste salarial antes del cierre del año.

Según UPSRA, el objetivo del incremento es “proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de la seguridad privada, en un contexto de alta inflación y pérdida de ingresos reales”.

Adicionales y beneficios extra

El convenio incorpora complementos adicionales por función y zona:

Adicional aeroportuario: $110.760 en octubre, $111.860 en noviembre y $112.940 en diciembre.

Adicional Neuquén: $63.000 en octubre, $63.635 en noviembre y $64.250 en diciembre.

Adicional vacacional: $18.952 por día (tope: 21 jornadas).

Viático no remunerativo: $473.800 mensuales para todas las categorías.

Adicional por presentismo: entre $159.600 y $186.800 según el puesto.

Próximas reuniones paritarias

La UPSRA y la CAESI se reunirán nuevamente el 20 de noviembre para monitorear los efectos del acuerdo. Desde el gremio adelantaron que podrían solicitar una nueva recomposición salarial si los índices de inflación se aceleran.

