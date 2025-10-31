Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina nuclea a los trabajadores del rubro de la construcción como albañiles, pintores, electricistas, carpinteros, modeladores, escultores y otros. Según el último acuerdo paritario, los empleados mantendrán en noviembre el salario de octubre. Los últimos montos percibidos representaron un aumento del 3% respecto a las escalas de julio.
Los salarios de los trabajadores de la construcción se clasifican según su lugar de desempeño. La zona A está comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones; la zona B, or Neuquén, Río Negro y Chubut; la zona C corresponde a Santa Cruz y la C Austral a Tierra del Fuego.
En las paritarias también se acordó la formación de una comisión especial encargada de analizar las variables económicas y la situación del rubro de la construcción para acordar futuras paritarias antes de fin de año. Por ello, cabe esperar que en lo que resta del año haya un nuevo encuentro de los sindicatos con el Gobierno nacional.
Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre 2025
Cada zona tiene montos diferenciados para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos.
Zona A
Oficial especializado: $3730,67 por hora
Oficial: $3176,60 por hora
Medio oficial: $2929,27 por hora
Ayudante: $2695,06 por hora
Sereno: $490.603,03 por mes
Zona B
Oficial especializado: $4364,88 por hora
Oficial: $3716,32 por hora
Medio oficial: $3427,38 por hora
Ayudante: $3153,10 por hora
Sereno: $574.006,28 por mes
Zona C
Oficial especializado: $6789,82 por hora
Oficial: $5781,85 por hora
Medio oficial: $5330,02 por hora
Ayudante: $4905,14 por hora
Sereno: $892898,36 por mes
Zona C Austral
Oficial especializado: $7473,34 por hora
Oficial: $6353,20 por hora
Medio oficial: $5858,54 por hora
Ayudante: $5390,12 por hora
Sereno: $981.206,06 por mes
Los incrementos salariales de los trabajadores impactan directamente en el costo total de la construcción. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en septiembre de 2025 —último mes publicado— una suba del 3,2% respecto de agosto.