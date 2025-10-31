Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra

El Índice del Costo de la Construcción registró una suba del 3,2% respecto de agosto.

Cuánto cobrará en noviembre un obrero de la construcción: las escalas salariales de Uocra
Hace 2 Hs

La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina nuclea a los trabajadores del rubro de la construcción como albañiles, pintores, electricistas, carpinteros, modeladores, escultores y otros. Según el último acuerdo paritario, los empleados mantendrán en noviembre el salario de octubre. Los últimos montos percibidos representaron un aumento del 3% respecto a las escalas de julio.

Escala salarial: cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2025 en Tucumán

Escala salarial: cuánto cobra un farmacéutico en octubre 2025 en Tucumán

Los salarios de los trabajadores de la construcción se clasifican según su lugar de desempeño. La zona A está comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones; la zona B, or Neuquén, Río Negro y Chubut; la zona C corresponde a Santa Cruz y la C Austral a Tierra del Fuego.

En las paritarias también se acordó la formación de una comisión especial encargada de analizar las variables económicas y la situación del rubro de la construcción para acordar futuras paritarias antes de fin de año. Por ello, cabe esperar que en lo que resta del año haya un nuevo encuentro de los sindicatos con el Gobierno nacional.

Cuánto cobra un obrero de la construcción en noviembre 2025

Cada zona tiene montos diferenciados para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos.

Zona A

Oficial especializado: $3730,67 por hora

Oficial: $3176,60 por hora

Medio oficial: $2929,27 por hora

Ayudante: $2695,06 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes

Zona B

Oficial especializado: $4364,88 por hora

Oficial: $3716,32 por hora

Medio oficial: $3427,38 por hora

Ayudante: $3153,10 por hora

Sereno: $574.006,28 por mes

Zona C

Oficial especializado: $6789,82 por hora

Oficial: $5781,85 por hora

Medio oficial: $5330,02 por hora

Ayudante: $4905,14 por hora

Sereno: $892898,36 por mes

Zona C Austral

Oficial especializado: $7473,34 por hora

Oficial: $6353,20 por hora

Medio oficial: $5858,54 por hora

Ayudante: $5390,12 por hora

Sereno: $981.206,06 por mes

Los incrementos salariales de los trabajadores impactan directamente en el costo total de la construcción. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en septiembre de 2025 —último mes publicado— una suba del 3,2% respecto de agosto.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
3

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
4

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
5

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Comentarios