Siete trucos y hábitos alimenticios para llegar al verano en forma y con energía

La llegada de la temporada intensifica un fenómeno social: la búsqueda de un "cuerpo perfecto" o el anhelo de alcanzar un "peso ideal". Este periodo, donde la vestimenta descubre una mayor porción del cuerpo, refuerza estándares de belleza. Esto incrementa la presión social sobre la imagen personal de muchos individuos.
Los especialistas en salud y deporte insisten en que concentrarse solo en cambios rápidos y estéticos genera, con frecuencia, efectos adversos para la salud física y emocional. Por ello, profesionales sugieren replantear este enfoque y orientarlo hacia un bienestar integral y sostenible a largo plazo. Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Nutrición, explica cómo conseguir el ideal estético.
Claves para un estilo de vida saludable
-Enfoque en la salud, no en la balanza
La experta Aguirre Ackermann destaca que el objetivo principal no debería ser un número particular en el peso, sino incorporar nuevas conductas que beneficien la salud física y emocional. Esto implica priorizar el bienestar integral de la persona por encima de metas estéticas que son pasajeras.
-Elegir una alimentación equilibrada y placentera
Incorporar alimentos sanos como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras resulta fundamental, según la nutricionista. Ella advierte que los regímenes alimenticios restrictivos o extremos prometen resultados veloces, pero provocan un impacto negativo tanto físico como emocional.
-Optar por actividad física que se disfrute
Claudia Lescano, profesora de Educación Física, enfatiza la importancia de seleccionar una actividad acorde al estilo de vida de cada persona. El ejercicio debe ser progresivo; en la prisa por lograr metas, existe el riesgo de lesionarse.
-Cuidar la salud emocional
Las expertas coinciden en que manejar la presión social es crucial, pues esta época puede afectar la autoestima. Aguirre Ackermann sugiere concentrarse en reconocer los logros personales y evitar las comparaciones.
-Ser realista y amable con uno/a mismo/a
La paciencia es clave, ya que los cambios sostenibles requieren tiempo; modificar hábitos no es fácil. La nutricionista de la SAN recomienda establecer metas que sean alcanzables, como incluir verduras en las comidas o beber ocho vasos de agua cada día.
-El cuidado de la salud no es estacional
El bienestar personal no debe depender de una fecha fija en el calendario, recalcan las profesionales. Lo que se realiza en el presente podría transformarse en el inicio de una modificación de costumbres para disfrutar de un mejor estilo de vida.
-Consultar con profesionales
Para evitar cualquier riesgo, es indispensable acudir a especialistas. El apoyo de médicos y nutricionistas es esencial para establecer objetivos logrables y diseñar un plan adaptado a las necesidades de la persona, garantizando que los cambios sean seguros y eficaces.