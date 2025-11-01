Secciones
SociedadEstilo de vida

Siete trucos y hábitos alimenticios para llegar al verano en forma y con energía

Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Nutrición, explica cómo conseguir el ideal estético.

Siete trucos y hábitos alimenticios para llegar al verano en forma y con energía
Hace 1 Hs

La llegada de la temporada intensifica un fenómeno social: la búsqueda de un "cuerpo perfecto" o el anhelo de alcanzar un "peso ideal". Este periodo, donde la vestimenta descubre una mayor porción del cuerpo, refuerza estándares de belleza. Esto incrementa la presión social sobre la imagen personal de muchos individuos.

Los 10 nutrientes que no pueden faltar en la alimentación a partir de los 40 años

Los 10 nutrientes que no pueden faltar en la alimentación a partir de los 40 años

Los especialistas en salud y deporte insisten en que concentrarse solo en cambios rápidos y estéticos genera, con frecuencia, efectos adversos para la salud física y emocional. Por ello, profesionales sugieren replantear este enfoque y orientarlo hacia un bienestar integral y sostenible a largo plazo. Marianela Aguirre Ackermann, médica especialista en Nutrición, explica cómo conseguir el ideal estético.

Claves para un estilo de vida saludable

-Enfoque en la salud, no en la balanza

La experta Aguirre Ackermann destaca que el objetivo principal no debería ser un número particular en el peso, sino incorporar nuevas conductas que beneficien la salud física y emocional. Esto implica priorizar el bienestar integral de la persona por encima de metas estéticas que son pasajeras.

-Elegir una alimentación equilibrada y placentera

Incorporar alimentos sanos como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras resulta fundamental, según la nutricionista. Ella advierte que los regímenes alimenticios restrictivos o extremos prometen resultados veloces, pero provocan un impacto negativo tanto físico como emocional.

-Optar por actividad física que se disfrute

Claudia Lescano, profesora de Educación Física, enfatiza la importancia de seleccionar una actividad acorde al estilo de vida de cada persona. El ejercicio debe ser progresivo; en la prisa por lograr metas, existe el riesgo de lesionarse.

-Cuidar la salud emocional

Las expertas coinciden en que manejar la presión social es crucial, pues esta época puede afectar la autoestima. Aguirre Ackermann sugiere concentrarse en reconocer los logros personales y evitar las comparaciones.

-Ser realista y amable con uno/a mismo/a

La paciencia es clave, ya que los cambios sostenibles requieren tiempo; modificar hábitos no es fácil. La nutricionista de la SAN recomienda establecer metas que sean alcanzables, como incluir verduras en las comidas o beber ocho vasos de agua cada día.

-El cuidado de la salud no es estacional

El bienestar personal no debe depender de una fecha fija en el calendario, recalcan las profesionales. Lo que se realiza en el presente podría transformarse en el inicio de una modificación de costumbres para disfrutar de un mejor estilo de vida.

-Consultar con profesionales

Para evitar cualquier riesgo, es indispensable acudir a especialistas. El apoyo de médicos y nutricionistas es esencial para establecer objetivos logrables y diseñar un plan adaptado a las necesidades de la persona, garantizando que los cambios sean seguros y eficaces.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las diferencias entre el yogur griego y el natural: ¿cuál es mejor para la salud?

Las diferencias entre el yogur griego y el natural: ¿cuál es mejor para la salud?

¿Conviene eliminar las harinas por completo? Lo que dicen los especialistas

¿Conviene eliminar las harinas por completo? Lo que dicen los especialistas

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios