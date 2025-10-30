Accesorios: ¿qué prenda reemplazará a los bolsos pequeños y será tendencia en 2026?

Durante el fin de año y la pronta llegada de una nueva temporada, llegan las novedades en tendencias y moda. En esta ocasión, una de las tendencias que dejo de reinar en el mundo de la vestimenta son los micro bags, es decir los bolsos pequeños.
A lo largo de 2024 y buena parte de 2025, la moda estuvo fuertemente marcada por el reinado de los micro-bags. Estos bolsos diminutos, cuya capacidad apenas alcanzaba para guardar un labial o un teléfono móvil, se convirtieron en un accesorio casi imprescindible, dominando tanto los atuendos urbanos como los de noche en calles y pasarelas.
Los cambios en las tendencias: ¿Qué reemplazará al micro bag?
Para el año 2026, el escenario de la moda de accesorios experimenta un giro, con la tendencia inclinándose decididamente hacia los bolsos de tamaño mediano o grande, buscando un equilibrio entre estética y funcionalidad. Los diseñadores están priorizando modelos que integren materiales resistentes, cierres seguros y compartimentos prácticos. Estos bolsos se posicionan como la opción ideal para el uso diario, permitiendo llevar lo necesario sin renunciar al estilo.
La moda femenina en 2026 se aleja de los accesorios puramente decorativos, enfocándose en piezas que se integran funcionalmente al outfit completo. Con este cambio, los micro-bags ceden su lugar a bolsos que se adaptan a la rutina diaria, destacando por sus materiales de alta calidad y un diseño cuidadosamente elaborado.
Los modelos que serán tendencia en 2026
-Bolsos shopper o tote bags: amplios, ideales para trabajo, estudio o compras, combinan con cualquier look urbano.
-Mochilas de cuero minimalistas: funcionales y elegantes, perfectas para mujeres que buscan comodidad y tendencia.
-Carteras cruzadas de tamaño medio: permiten movilidad y estilo, sin perder presencia visual