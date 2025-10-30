Accesorios: ¿qué prenda reemplazará a los bolsos pequeños y será tendencia en 2026?

Para el año 2026, el escenario de la moda de accesorios experimenta un giro, con la tendencia inclinándose decididamente hacia los bolsos de tamaño mediano o grande, buscando un equilibrio entre estética y funcionalidad. Los diseñadores están priorizando modelos que integren materiales resistentes, cierres seguros y compartimentos prácticos. Estos bolsos se posicionan como la opción ideal para el uso diario, permitiendo llevar lo necesario sin renunciar al estilo.