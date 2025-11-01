Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Esta semana el caso de Fernando Baez Sosa volvió a tener algunas actualizaciones fuera de lo judicial. Por una parte, Netflix anunció la producción de un documental sobre el asesinato de Villa Gesell en enero de 2020. Por otra, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, aseguró que dos de los asesinos habían sido aislados en el penal en el que se encuentran. Pero luego las noticias fueron negadas.
El jueves, Burlando estuvo en diálogo con “El Diario de Mariana” e informó que dos de los ex deportistas habían sido aislados de los demás reclusos. Los motivos del aislamiento habrían sido diferentes en ambos casos. Máximo Thomsen habría participado de una pelea con otros reclusos, mientras que Lucas Pertossi habría intentado atentar contra su propia vida.
Niegan el aislamiento de los asesinos de Fernando Baez Sosa
La Agencia Noticias Argentinas publicó una nueva actualización sobre el estado de los condenados en la que negó la información brindada por Burlando. El abogado incluso había asegurado que la familia Baez Sosa había sido notificada sobre cada uno de los movimientos y que la información le había llegado directo desde el penal de Melchor Romero.
“Las noticias sobre Lucas (Pertossi) fueron absolutamente falsas”, comunicó una fuente cercana a los condenados a Noticias Argentinas. Incluso reconocieron que la publicación de la producción del documental “movilizó” el tema, pero sostuvo la negativa frente a los hechos que habría intentado comunicar Burlando.
“Lamentamos que (difundan información) sin medir consecuencias en sus falsedades”, dijeron desde el mismo entorno. Los allegados a los rugbiers consideraron “una pena” que “ciertas personas inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”.
También el medio Big Bang News sostuvo haber mantenido comunicación con el Servicio Penitenciario Bonaerense, desde donde se negaron las aseveraciones de Burlando.
El documental de Fernando Baez Sosa, por Netflix
Graciela Sosa y Silvino Baez, padres de Fernando, decidieron compartir desde una mirada íntima y cruda lo que sucedió en enero de 2020. El objetivo de la serie documental que producirá Netflix, además de conmemorar el asesinato del joven, será crear conciencia sobre la violencia en los ambientes nocturnos que transitan los jóvenes.
El 13 de noviembre, Netflix lanzará "50 segundos: El caso de Fernando Báez Sosa", la nueva serie documental argentina que estará disponible en todo el mundo. La producción fue dirigida por Maretín Rocca y realizada por la productora Fábula y busca echar una mirada profunda y reveladora sobre uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.