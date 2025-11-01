Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Esta semana el caso de Fernando Baez Sosa volvió a tener algunas actualizaciones fuera de lo judicial. Por una parte, Netflix anunció la producción de un documental sobre el asesinato de Villa Gesell en enero de 2020. Por otra, el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, aseguró que dos de los asesinos habían sido aislados en el penal en el que se encuentran. Pero luego las noticias fueron negadas.