Netflix estrenará “50 segundos”, el crudo documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Hace cinco años que una grieta se abrió en la memoria colectiva de los argentinos, un tiempo en que los boliches y fiestas nocturnas pasaron a ser un tema de debate y donde los conflictos entre jóvenes pasaron a ser una preocupación de la sociedad. Hace cinco años, a las afueras de un local nocturno de Villa Gesell, asesinaron a Fernando Báez Sosa, un joven que esa noche había salido a bailar con sus amigos. En medio del dolor que quedó de aquel verano del 2020, una serie de Netflix busca evitar que estas tragedias se repitan.