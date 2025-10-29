Netflix estrenará “50 segundos”, el crudo documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

Hace cinco años que una grieta se abrió en la memoria colectiva de los argentinos, un tiempo en que los boliches y fiestas nocturnas pasaron a ser un tema de debate y donde los conflictos entre jóvenes pasaron a ser una preocupación de la sociedad. Hace cinco años, a las afueras de un local nocturno de Villa Gesell, asesinaron a Fernando Báez Sosa, un joven que esa noche había salido a bailar con sus amigos. En medio del dolor que quedó de aquel verano del 2020, una serie de Netflix busca evitar que estas tragedias se repitan.
Si hay cicatrices que marcan a todo un pueblo, esa fue la que dejó la muerte de Fernando Báez Sosa, el joven de apenas 18 años que fue asesinado a golpes por otro grupo de "rugbiers" a la salida de un boliche. La conmoción pública fue enorme y el país se sacudió ante el horror y la indignación. Un lustro pasó de aquel lamentable hecho, donde se encontraron culpables y se condenaron a los victimarios.
Y ahora se suma otro hecho clave en la investigación pero también en la búsqueda de una conciencia entre la violencia más cruda. En medio del dolor que padres de Fernando, enfrentan día a día, Graciela Sosa y Silvino Báez decidieron compartir, desde una mirada íntima pero también cruda, qué ocurrió aquel 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, así como también generar reflexiones para evitar que tragedias así se repitan.
¿Cuándo se estrena el documental de Fernando Báez Sosa?
El 13 de noviembre, Netflix lanzará "50 segundos: El caso de Fernando Báez Sosa", la nueva serie documental argentina que estará disponible en todo el mundo. La producción fue dirigida por Maretín Rocca y realizada por la productora Fábula y busca echar una mirada profunda y reveladora sobre uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.
La serie, de tres episodios de 45 a 50 minutos, combina material de archivo, entrevistas exclusivas y testimonios nunca antes escuchados. Está producida por Alejandra Sarmiento, quien ya había trabajado junto a Rocca en “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, otra producción documental que también causó gran repercusión.
Reflexión y profundidad de una tragedia colectiva
“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos”, expresó Rocca. “Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia que atraviesa nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas, encontremos parte de la solución”, agregó el director.
El documental reconstruye el crimen, pero también el contexto social y emocional que rodeó el caso. Se incluyen testimonios de los padres de Fernando, además de amigos cercanos, periodistas que cubrieron el juicio y algunos familiares de los condenados.
Rocca explicó que el propósito del documental es mostrar “todos los ángulos de una tragedia que nos involucra como sociedad”. “La víctima es una sola, Fernando. Pero la tragedia es absoluta y tiene tantas caras como personas se vieron afectadas por ella. El documental es un homenaje, pero también un recordatorio del valor de la vida”, señaló.
La serie también explora cómo la exposición mediática transformó el caso en un tema de debate nacional, y cómo la sociedad argentina reaccionó ante la violencia grupal, la impunidad y la búsqueda de justicia.