Familiares y amigos de Federico Toledo piden justicia por su muerte: “Es un caso Báez Sosa”

El dolor y la indignación marcan los días posteriores a la muerte de Federico Toledo, el joven de 20 años que perdió la vida el pasado sábado a la madrugada tras recibir un golpe en la salida de un boliche ubicado en avenida Sarmiento al 1.200.
El hecho tiene como único detenido a Santiago Budini, de 22 años, acusado de haber agredido a Toledo y a otro joven del grupo, quien sufrió fractura de nariz. La Justicia dispuso una prisión preventiva de 91 días, mientras avanza la investigación.
Amigos y familiares de Federico reclaman que el caso no quede en el olvido. “Necesitamos que esto no pase desapercibido, porque si deja de tener repercusión, seguramente se van a lavar las manos. Pedimos apoyo de la gente para que haya justicia”, expresó Tiziano Díaz, amigo de la víctima.
El próximo domingo, al cumplirse nueve noches de su muerte, convocaron a una vigilia con velas en avenida Sarmiento al 1200, lugar donde ocurrió el ataque. Desde allí marcharán hasta plaza Independencia en señal de pedido de justicia y acompañamiento a la familia.
“No fue una pelea”
Los amigos de Federico relataron cómo sucedieron los hechos y desmintieron versiones que hablaban de una pelea. Según testigos, todo ocurrió cuando Budini discutió con algunos jóvenes del grupo, golpeó primero a uno de ellos y luego le asestó un puñetazo a Federico, quien no había intervenido ni intentado agredir.
“Fede nunca buscó pelear, no insultó ni se metió. Estaba mirando y lo atacaron. Es importante recalcar que esto no fue una pelea”, insistieron.
Familiares de la víctima también remarcaron que Budini practicaba artes marciales y que ya había sido denunciado por otros episodios de violencia. “Él sabía que sus manos eran un arma. Incluso tenía antecedentes de agresiones que causaron convulsiones en otros chicos, además de denuncias por violencia de género”, sostuvieron.
El recuerdo de Fede
Los amigos describieron a Federico como “el alma del grupo”, alguien que organizaba salidas, partidos de fútbol y asados. “Siempre estaba para calmar las aguas cuando había una discusión. Era una persona muy buena, siempre presente para todos nosotros”, recordaron con emoción.
“Un caso Báez Sosa en Tucumán”
El caso generó inevitablemente comparaciones con el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2020. “Con la diferencia de que acá fue uno solo, pero la situación es la misma: un chico que salió a divertirse y terminó muerto por un golpe. Para nosotros es un caso Báez Sosa en Tucumán”, afirmaron los allegados.
Los familiares exigen que Budini reciba “la condena que realmente se merece” y que cumpla la pena en condiciones de cárcel comunes. “Un asesino debe estar donde están los otros asesinos. La familia de Fede está destruida y los amigos no pueden concentrarse ni en estudiar. Necesitamos justicia”, remarcaron.