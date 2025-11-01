Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Bienestar digital en la currícula escolar

En la categoría Educación, entregado por Adepa y por la Academia Nacional de Educación, Álvaro Medina y Matías Auad recibieron el segundo premio por el trabajo “Los chicos están pidiendo a gritos ser escuchados»: por qué el bienestar digital debería ser parte de la currícula escolar”, publicado en el programa “Panorama Tucumano” del 13 de mayo y en LA GACETA del 14, referido a las demandas y del colectivo estudiantil y los desafíos de los sistemas educativo y de salud con las pantallas y los celulares.