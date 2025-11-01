Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Los periodistas Álvaro Medina, Matías Auad y Benjamín Papaterra, de LA GACETA, resultaron galardonados en la 36ª edición del certamen anual “Premios Adepa al Periodismo” de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. La ceremonia de entrega de premios se realizará el 10 de diciembre.
Bienestar digital en la currícula escolar
En la categoría Educación, entregado por Adepa y por la Academia Nacional de Educación, Álvaro Medina y Matías Auad recibieron el segundo premio por el trabajo “Los chicos están pidiendo a gritos ser escuchados»: por qué el bienestar digital debería ser parte de la currícula escolar”, publicado en el programa “Panorama Tucumano” del 13 de mayo y en LA GACETA del 14, referido a las demandas y del colectivo estudiantil y los desafíos de los sistemas educativo y de salud con las pantallas y los celulares.
El primer premio en esta categoría fue para Alfredo Dillon (“Infobae”), por “El desafío de alfabetizar en secundaria: 1 de cada 3 chicos llega sin comprender textos” y la mención especial fue para Jesús Allende (“La Nación”), por el trabajo: « ‘Mi papá es carnicero y mi mamá, niñera’. Las universidades del peronismo: atraen muchos nuevos alumnos, pero egresan pocos”.
“El Real Madrid santiagueño”
En la categoría Deporte, entregado por Adepa y “Diario Huarpe” (San Juan), Benjamín Papaterra obtuvo una mención especial por el trabajo “El Real Madrid santiagueño: no tienen Champions League, pero son la ‘realeza’ del monte”, publicado el 18 de enero, sobre Potrero Bajada, de San José del Boquerón, uno de los 343 clubes participantes del Regional Federal Amateur, la cuarta división del fútbol argentino.
En esta categoría el 1º Premio fue para Vanesa Valenti (“La Nación”) por “ ‘Lo silencié mucho tiempo’. La medallista olímpica Eugenia Bosco denunció que su ex entrenador abusó de ella cuando era adolescente”; y el 2º Premio fue para Sebastián Torok (“La Nación”), por “Novak Djokovic. ¿Qué me hace frágil?”.
Los otros ganadores son:
Categoría Libertad de Prensa. 1º Premio: John Reichertz (“ConverCom)”, por “Sitios de periodismo apócrifo: las diferencias entre las libertades de expresión y de prensa”y Gail Scriven (“La Nación”), por “Entre la resistencia y la rendición: la encrucijada de los medios ante el huracán Trump”.
Categoría Solidaridad Social. 1º Premio: Carolina Bayón (“Infobae”), por “El maestro que llevó la música a las escuelas rurales y despertó el interés de más de 300 artistas”. 2º Premio: Alejandro Horvat (“La Nación”), por “16 millones de toneladas. Así trabaja la organización que intenta rescatar los alimentos que terminan en la basura”.
Categoría Periodismo Político. 1º Premio: “Equipo de Ruido”, por “Legislaturas secretas: casi 90% de las provincias ocultan datos sobre personal o uso de fondos”. 2º Premio: Delfina Celichini (“La Nación”), por “Elecciones en Formosa: radiografía de Las Lomitas, el bastión libertario que se rebeló al poder de Insfrán”. Mención especial: Juan Manuel González (“La Voz”), por “La Legislatura es una bolsa de trabajo para 85 intendentes que se quedaron sin «re-re». Mención especial: Ezequiel Clerici (“Iceberg”), por “El buen pastor”.
Categoría Derechos Humanos. 1º Premio: Pablo Javier Blanco (“Clarín”), por “Lágrimas, dolor y toda la intimidad del regreso de los familiares de caídos en la guerra de Malvinas al cementerio de Darwin”. 2º Premio: Andrea Bonzo e Hinde Pomeraniec (“Infobae”), por “Grigory Vaypan y Tamilla Imanova, defensores de derechos humanos de Memorial: ‘Esta guerra es lo que mantiene a Putin en pie’ ”. Mención especial: Analía Verónica Martoglio (“La Voz del Interior”), por “Subir al ómnibus, una tarea casi imposible para personas con discapacidad de la ciudad de Córdoba”.
Categoría Ecología y Medio Ambiente. 1º Premio: Florencia Coelho y equipo de “La Nación”, por “Loica pampeana: Cómo la ganadería sustentable y la energía eólica responsable podrían salvarla de su extinción”. 2º Premio: Matías Avramow (“La Nación”), por “¿Estamos a salvo? ¿Cuáles son las zonas pobladas más expuestas a incendios en la Argentina?”. Mención especial: Paula Castellano (“Cenital”), por “Incendios: ¿parte de nuestra nueva normalidad?”
Categoría Caricaturas e Ilustraciones. 1º Premio: José Serrudo (“El Tribuno”), por Caricatura de Jorge Lanata y Caricatura de Julio Cortázar
Categoría Fotografía. 1º premio: Sebastián Salguero (“La Nación”), por “José ‘Maligno’ Torres, un olímpico en París 2024 que corre riesgos con las piruetas del BMX freestyle: Dicen que estamos locos, pero no tengo miedo’ ”. 2º Premio: Hernán Zenteno (“La Nación”), por “Le llevaron víveres en helicóptero. Aislado, un gaucho se niega a evacuar para no dejar a sus perros”. Mención especial: Cristina Sille (“Clarín”), por “Peleando por un sueño en una disco: el rebusque de luchadores amateurs que buscan cambiar de vida”
Categoría Información General. 1º Premio: Ary Garbovetzky y equipo de “La Voz del Interior”, por “Una vida presos. Hay 246 condenados a perpetua en las cárceles de Córdoba, la mayoría de ellos hombres que mataron a mujeres”.
Categoría Artes y Espectáculos. 1º Premio: Valeria Agis (“La Nación”), por “La historia jamás contada del disco debut de Soda Stereo y el hombre que fue la clave del éxito”. 2º Premio: Sebastián Espósito (“La Nación”), por “El cantante de la banda soporte de Callejeros que eligió el silencio por años y nunca fue citado”. Mención especial: Constanza Bertolini (“La Nación”, por) “Ludmila Pagliero: Jamás hubiera podido imaginar la historia que viví: estoy completa’ ”.
Categoría Abogacía Argentina. 1º Premio: Enrique Fraga (“Convercom”), por “Europa y Estados Unidos. Pugna sobre la regulación de la IA. Ordenar o recomendar”. 2º Premio: Carlos Ríos (“La Voz del Interior”), por “Un peligroso alzamiento judicial”. Mención especial: Basi Velázquez (“El Ancasti”), por “Las herederas de Juanita”.
Categoría Cultura e Historia. 1º Premio: Jazmín Bazán (“Panamá”), por “Doña Petrona, un ‘puema’ de otro tiempo”. 2º Premio: Marcela Mazzei (“Revista Ñ”), por “Noemí Gerstein, las manos en la materia”. Mención especial: Germán Wille (“La Nación”), por “Nunca dejó de ser un nazi». La historia desconocida detrás de la detención de Erich Priebke: un pintor belga y una confesión inesperada”.
Categoría Economía. 1º Premio: Diego Cabot (“La Nación”), por “Escenas insólitas y millones de dólares tirados en la abandonada autopista Perón” . 2º Premio: Belkis Martínez y Miguel Bevacqua (“La Nación”), por “Cifras monumentales. El dólar soja de Sergio Massa solo le devolvió un 2,83% al campo… ¿cuál fue el destino del resto de los fondos recaudados?”. Mención especial: Mariano Vidal (“Clarín”), por “Pese a las sospechas de estafa, los inversores de San Pedro eligieron creer: ‘Cada uno hace con su plata lo que quiere’ ”.
Categoría Periodismo Judicial. 1º Premio: Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (“Infobae”), por “Cómo es la multimillonaria ‘caja paralela’ sin control que paga la mayoría de los sueldos del Ministerio de Justicia”. 2º Premio: Pablo Fernández Blanco (“La Nación”), por “Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones”.
Categoría Periodismo Científico. 1º Premio: Florencia Ballarino (“Chequeado”), por ”Brote de sarampión: ninguna provincia argentina llega al 95% de cobertura de vacuna triple viral, como recomienda la OPS”. 2º Premio: Matías Avramow (“La Nación”), por “¿Zona de riesgo? El impacto del cambio climático en la tragedia de Bahía Blanca y las proyecciones para la Argentina”. Mención especial: Nadia Soledad Luna (Agencia “TSS”), por “¿Soberanía o dependencia tecnológica? Desarrollos argentinos para la transición energética”.
Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. 1º Premio: Equipo de “La Nación”, por “SOS animales argentinos, especies amenazadas”. Mención especial: Rosario Marina e Ignacio Ferreiro (“Chequeado”), por “El insulto en el discurso de Javier Milei: más de mil agravios a políticos, periodistas y economistas en 14 meses de gestión”. Mención especial: Equipo de “Clarín”, por “Tato Bores”.
Categoría Periodismo de Investigación. 1º Premio: Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (“Infobae”), por “Las huellas borradas en internet de los implicados en el caso $Libra”. 2º Premio: Juan Manuel Harán (“Reporte Asia”), por “¿Cuál es la conexión china con la pesca ilegal y el daño ambiental en el Atlántico Sur de Argentina?”. Mención especial: Alejandro Pellegrinuzzi (“Diario Huarpe”), por “Diario Huarpe halló más de 300 restos de caballos faenados en un campo de Angaco”
Categoría Innovación digital y Sustentabilidad. 1º Premio: Diario “El Tiempo de Azul” (https://www.diarioeltiempo.com.ar). Mención especial: “Misiones Online” (https://misionesonline.net/)
Categoría Periodismo Universitario. 1º Premio: Malena Romero de Ansó, Milena Navarro, Camila Fogliani y Magdalena Delger (UADE), por “Naturaleza desatendida. Cianobacterias en San Miguel del Monte”. 2º Premio: Julieta Morán, Sol Martinez Fondeville, Sol Lucchesil y Mery O’Brien (UADE), por “Donde el agua enferma y el aire quema: vivir en Villa Inflamable”. Mención especial: Malena Bonino, Catalina García Acha, Paula Rodríguez y Pía Valveiro (UADE), por “La representación de Disney”
Categoría Niñez y Adolescencia. 1º Premio: Lorena Oliva (“La Nación”), por “ «Esa no soy yo» Desnudadas con IA: el abuso al que le temen las adolescentes y nadie sabe cómo sancionar”. 2º Premio: Verónica De Vita (“Los Andes”), por “Inclusión en la escuela, un espacio que no siempre existe para la discapacidad y los docentes «malabaristas» ”. Mención especial: Jazmín Lell (“La Nación”), por “Estudiantes marplatenses armaron una app para prevenir el suicidio: «Nos motiva salvar vidas» ”. Mención especial: Jazmín Bazán (“Clarín”), por “La anorexia, sus nuevas formas y el desafío de ponerles límites a los «cuerpos digitales» ”. Mención especial: Malena Martos (“Clarín”), por “Miedo en las aulas bonaerenses: ya hubo 14 casos graves de violencia y advierten por la «ausencia de autoridad» ”.
Categoría Política Internacional. 1º Premio: Elisabetta Piqué (“La Nación”), por “Así se vive en el enclave gobernado por el grupo islamista que busca el poder total en Siria”. 2º Premio: Pedro Gianello (“Clarín”), por “Dos semanas en una Venezuela al rojo vivo: el reino del temor, 100 dólares para amedrentar y ‘Súper Bigote’, el dibujo animado de Maduro como superhéroe”. Mención especial: Marina Artusa (“Clarín”), por “Lo que dejó la DANA en España: ciudades fantasma, entre la muerte y la desolación”.