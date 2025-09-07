Secciones
Se constituyó el nuevo Consejo ejecutivo de Adepa

Al cierre de la 63ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), realizada en Puerto Madryn, se renovó el Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2025-2026.

Martín Etchevers, de Clarín, fue reelecto como presidente. Daniel Dessein, de LA GACETA, continuará presidiendo la Comisión de Libertad de prensa

José Claudio Escribano, de La Nación, presidirá la Comisión de Premios, y Guillermo Ignacio, de TSN Necochea, el Comité Estratégico. 

Los otros miembros del Consejo son Pablo Deluca (Infobae), Ana Tronfi (Adn Sur, Comodoro Rivadavia), Agustino Fontevecchia (Perfil), Diego Fuentes (Huarpe, San Juan), Miguel Gaita (La Palabra, Berazategui), Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), Héctor Lebensohn (Democracia, Junín), Juan Boglione (Nueva Rioja), Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), Marcelo Almada (Misiones Online) y Carlos Azzariti (Página/12).

