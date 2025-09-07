Se constituyó el nuevo Consejo ejecutivo de Adepa

Martín Etchevers, de Clarín, fue reelecto como presidente. Daniel Dessein, de LA GACETA, continuará presidiendo la Comisión de Libertad de prensa.
José Claudio Escribano, de La Nación, presidirá la Comisión de Premios, y Guillermo Ignacio, de TSN Necochea, el Comité Estratégico.
Los otros miembros del Consejo son Pablo Deluca (Infobae), Ana Tronfi (Adn Sur, Comodoro Rivadavia), Agustino Fontevecchia (Perfil), Diego Fuentes (Huarpe, San Juan), Miguel Gaita (La Palabra, Berazategui), Luis Tarsitano (El Tribuno, Salta), Héctor Lebensohn (Democracia, Junín), Juan Boglione (Nueva Rioja), Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), Marcelo Almada (Misiones Online) y Carlos Azzariti (Página/12).