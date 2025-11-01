Secciones
Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

El economista Gustavo Neffa considera que el Gobierno debería propiciar un “RIGI” para que las PyME contraten más personal y contribuyan a la reactivación de la actividad económica.

Hace 3 Hs

La Argentina necesita recuperar el ritmo de crecimiento de su economía. La volatilidad previa a las elecciones de medio turno la desaceleraron e incluso mostró signo negativo en el tercer trimestre. La buena noticia es que a partir del último trimestre habrá una leve recuperación. “Se espera que en ese período y en el inicio de 2026, la economía crezca medio punto secuencial”, estima Gustavo Neffa, director de Research for Trader. Con todo, el economista cree que el PBI cerrará este 2025 con una expansión del 4%, un punto por debajo de lo proyectado por organismos internacionales.

Neffa será uno de los oradores del Primer Simposio Regional de Mercados de Capitales que se hará el miércoles en Tucumán, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Antes de su visita, habló en LA GACETA Central. El analista detalló que un cúmulo de factores mermó el ritmo de la economía: desde la volatilidad electoral, pasando por los problemas en el gabinete hasta llegar a la inestabilidad cambiaria y monetaria. Así, el Banco Central no pudo acumular reservas y eso preocupó a los inversores. Según sus proyecciones, entre 2026 y 2027, la economía argentina crecerá en torno de un 3% anual, que es necesario, pero no suficiente. “Tienen que reactivarse los motores de crecimiento para que se sostenga en torno de un 4% o un 5% anual, que nos daría tranquilidad para afrontar lo que viene”, puntualizó.

Apoyo de los gobernadores

Neffa sostuvo que el apoyo político de los gobernadores ayudaría a despejar el horizonte para que la gestión del presidente Javier Milei avance con las reformas estructurales que se requieren. Por caso, enumeró que la reforma laboral permitirá generar más empleo y, en ese sentido, abogó para que el Gobierno instrumente una suerte de “RIGI para PyME”, que contribuyan a generar más puestos de trabajo. A su criterio, sostener el ancla fiscal posibilitará continuar con la transformación en el sector público, mientras que las posibles privatizaciones le darán más caja para que el Estado, con el complemento de la baja del gasto, recorte más impuestos. “En la Argentina resulta difícil decir que si se bajan impuestos aumenta la actividad económica”, aclaró.

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

¿Cuándo llegarán esas reformas?, se le consultó. El experto contestó que, en el país todo es de corto plazo. “En la Argentina se tiene que recomponer la microeconomía, la de los hogares y la de las empresas”, definió. Recordó que se viene desde un pico de inflación del 280% y que este año puede llegar a descender hasta el 29% anual. Para el año que viene se proyecta un 19% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Se debe converger hacia una tasa de interés más baja, ya que en los últimos meses estuvo revoloteada. De esa manera, habrá más demanda de créditos y se potenciará el crecimiento”, finalizó.

