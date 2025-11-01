Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

Neffa será uno de los oradores del Primer Simposio Regional de Mercados de Capitales que se hará el miércoles en Tucumán, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Antes de su visita, habló en LA GACETA Central. El analista detalló que un cúmulo de factores mermó el ritmo de la economía: desde la volatilidad electoral, pasando por los problemas en el gabinete hasta llegar a la inestabilidad cambiaria y monetaria. Así, el Banco Central no pudo acumular reservas y eso preocupó a los inversores. Según sus proyecciones, entre 2026 y 2027, la economía argentina crecerá en torno de un 3% anual, que es necesario, pero no suficiente. “Tienen que reactivarse los motores de crecimiento para que se sostenga en torno de un 4% o un 5% anual, que nos daría tranquilidad para afrontar lo que viene”, puntualizó.