Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
Eutanasia: el final de la vida, entre la compasión y la controversia
Uruguay legalizó la eutanasia y se abrió el debate en nuestro país. Los proyectos de ley siguen sin avances concretos. Dos posturas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
ACOMPAÑAR SIN INTERVENIR. En Argentina no está permitida la eutanasia; os pacientes pueden rechazar tratamientos y solo recibir cuidados paliativos
Por
Lucía Lozano
Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
España
Uruguay
Colombia
Canadá
Bélgica
Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un carpintero metálico habla del gran problema del oficio en España: “Enseñar es perder el tiempo”
Una albañila española no la pasa bien en Australia: faltan mujeres en la obra
En España hay más de 16.000 personas con más de 100 años
Un albañil explica los motivos de la decadencia del oficio en España: “En los años buenos un oficial podía sacar 2.000 euros al mes"
Los productos más vendidos en Amazon España hoy: tecnología, hogar y belleza marcan tendencia en 2025
Lo más popular
Una empresa busca a estudiantes de Agronomía para hacer prácticas profesionales de verano
La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
¿Tenés planes para Halloween? En Tucumán habrá premios en dólares, idiomas, deporte y más
Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país
Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista
Más Noticias
Un certamen del Banco Nación dará $ 2.000.000 a 10 emprendimientos del país
Historias coloniales: quiénes fueron las “brujas” y “hechiceras” cazadas en el Tucumán del siglo XVIII
Se verá “Maradona es tucumano” en el Ente Cultural
Teatro Alberdi: música de autores del Mediterráneo a beneficio de Fedeh
Números de Oro: semana de alegría para tres afortunados tucumanos que se llevaron $2.000.000
Paseo nocturno por museo escultórico del parque 9 de Julio
Teatro de objetos: construir la sensibilidad dentro de un mundo consumista
Efemérides del 31 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más