Tensión y expectativa en la Casa Rosada: Francos pidió reunirse con Milei en medio de versiones de cambios en el Gabinete

El Gobierno atraviesa horas decisivas. En medio de fuertes versiones sobre una inminente reestructuración del Gabinete, el jefe de Gabinete Guillermo Francos pidió una reunión con el presidente Javier Milei para conversar sobre su continuidad en el cargo y despejar las dudas que dominan la agenda política de las últimas horas.
La solicitud se produjo en un clima de alta tensión interna y luego de una jornada intensa en la Casa Rosada, donde el Presidente encabezó un encuentro con 18 gobernadores y dos vicegobernadores. Pese a que Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, fueron protagonistas de esa reunión -a la que asistieron con el aval de Milei-, ambos son los nombres que más suenan en los rumores de reemplazo.
“Yo no tomo decisiones en función de la necesidad del periodismo”, lanzó ayer el Presidente, al ser consultado sobre los posibles cambios. Con esa frase, Milei marcó distancia de las versiones que lo ubican analizando una nueva configuración del Gabinete. Según fuentes del oficialismo citadas por Infobae, los anuncios podrían concretarse a comienzos de la próxima semana, tras el encuentro solicitado por Francos.
Los nombres en danza
De acuerdo con versiones provenientes de altas fuentes libertarias, el esquema que se evalúa incluiría el pase del vocero presidencial Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, mientras que el asesor Santiago Caputo asumiría al frente de un Ministerio del Interior recargado, que incorporaría nuevas áreas de gestión.
Francos y Catalán serían los principales desplazados por esta eventual reestructuración, aunque desde el entorno presidencial insisten en que las negociaciones “están terminando” y que la definición dependerá exclusivamente de Milei. “Hay que tener paciencia”, señalaron a Infobae fuentes cercanas al mandatario.
La reunión entre el Presidente y Francos podría realizarse entre este viernes y el fin de semana, aunque no hay confirmación oficial. El funcionario no estará presente en el encuentro que Milei mantendrá con Mauricio Macri, una señal que algunos interpretan como un indicio del distanciamiento entre ambos.
Un vínculo de larga data
En los últimos días, Francos se mostró confiado respecto de su permanencia en el Ejecutivo. En declaraciones a LN+, aseguró que “el Presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto” y que incluso “se molesta cuando le preguntan por el tema”.
“Tengo una relación de amistad con él y un respeto recíproco. Si tuviera algo que decirme, me lo diría directamente”, sostuvo. Con humor, parafraseó la célebre canción de María Elena Walsh: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”. Y añadió: “No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show”.
Desde su época como ministro del Interior, Francos fue varias veces señalado como posible reemplazado, aunque logró consolidarse por su capacidad de diálogo político y su rol como figura de equilibrio entre los sectores “karinistas” y “caputistas” del Gobierno.
Clima de incertidumbre
Sin embargo, las versiones actuales tienen un tono distinto. No solo provienen de fuentes cercanas al oficialismo, sino que tampoco fueron desmentidas por Milei, quien incluso deslizó que su asesor Caputo podría tener “un cargo formal en el Gabinete”.
Algunos funcionarios admiten que los anuncios estaban previstos para el miércoles pasado, pero se pospusieron por la cumbre con gobernadores. Ahora, las especulaciones apuntan a que se concretarían al inicio de la próxima semana.
En tanto, voces dentro del Ejecutivo reconocen que la demora en la definición genera un clima de desgaste. “No es una cuestión de atender a la prensa -señaló un funcionario-, sino de descomprimir la tensión interna y clarificar la dinámica de trabajo”.
Por ahora, todo está en manos del Presidente, que mantiene el misterio sobre el futuro inmediato de su equipo. En la Casa Rosada, el clima es de expectativa y cautela. Las próximas horas serán decisivas para saber si Milei ratifica a Francos o da paso a una nueva etapa en la conducción política del Gobierno.