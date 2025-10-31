Tensión y expectativa en la Casa Rosada: Francos pidió reunirse con Milei en medio de versiones de cambios en el Gabinete

La solicitud se produjo en un clima de alta tensión interna y luego de una jornada intensa en la Casa Rosada, donde el Presidente encabezó un encuentro con 18 gobernadores y dos vicegobernadores. Pese a que Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, fueron protagonistas de esa reunión -a la que asistieron con el aval de Milei-, ambos son los nombres que más suenan en los rumores de reemplazo.