Comer es un arma ante los efectos negativos de estar sentado mucho tiempo

En la lista se apuntan primordialmente a los alimentos flavonoides que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Son más de 1.000 compuestos que están presentes en muchas frutas y verduras y otros productos de origen vegetal. Cacao, cebolla, espárragos, lechuga roja, espárragos, tomate, apio, brócoli, fresas, arándanos, uvas, naranjas, frutos secos, té tienen esas propiedades.



El sedentarismo prolongado genera un estado inflamatorio leve y reduce la eficiencia del metabolismo. Por ello ingerir frutas y verduras coloridas ayudan en este punto a proteger las células. Con pescados grasos, como salmón, sardina, caballa que contienen omega-3 habrá una mejor circulación y menor rigidez arterial.