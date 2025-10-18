Pasar mucho tiempo sentado acorta la vida: cómo combatir los riesgos de una vida sedentaria

El sedentarismo se convirtió en una epidemia silenciosa. En promedio, pasamos 9,5 horas diarias sentados, una cifra alarmante que supera con creces los niveles de actividad de generaciones anteriores. Este aumento se debe, en gran medida, a la prevalencia de trabajos de oficina, el uso constante de dispositivos electrónicos y la falta de tiempo para la actividad física.
Pero, ¿por qué es tan perjudicial estar sentado durante largos periodos? La respuesta es simple: afecta negativamente a múltiples sistemas de nuestro cuerpo. Desde el corazón y las articulaciones hasta el metabolismo y la salud mental, el sedentarismo cobra su precio.
Los riesgos de una vida sedentaria
-La Asociación Americana del Corazón advierte que estar sentado durante mucho tiempo aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente. Estudios han demostrado que quienes pasan la mayor parte del día sentados tienen un riesgo significativamente mayor de morir por enfermedades cardiovasculares.
-Permanecer sentado durante horas puede comprimir los discos lumbares, provocando dolor y molestias.
-El sedentarismo puede alterar el metabolismo, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2 y obesidad.
-Estar sentado durante largos periodos se ha relacionado con un mayor riesgo de depresión y ansiedad.
Estrategias para combatir el sedentarismo
Hay muchas maneras de contrarrestar los efectos negativos de una vida sedentaria. No se trata de transformar tu rutina de la noche a la mañana, sino de incorporar pequeños cambios que marquen una gran diferencia:
-Programa alarmas cada 30 minutos para levantarte, estirarte y caminar un poco.
-Usa las escaleras en lugar del ascensor, camina durante las llamadas telefónicas y estaciona tu coche un poco más lejos para obligarte a caminar.
-Realiza series de flexiones de pie, elevaciones de talones o marcha en el lugar durante breves descansos.
-Alterna entre estar sentado y de pie a lo largo del día para mantener tu cuerpo activo.
-Si pasas mucho tiempo sentado, intenta triplicar la cantidad de ejercicio recomendada, apuntando a unos 60 minutos diarios.
-Si no puedes levantarte, prueba a moverte sutilmente, como mover los pies, ajustar la postura o estirar las piernas.
-Encuentra un deporte o actividad que disfrutes y que te motive a moverte más.