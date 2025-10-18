Pasar mucho tiempo sentado acorta la vida: cómo combatir los riesgos de una vida sedentaria

El sedentarismo se convirtió en una epidemia silenciosa. En promedio, pasamos 9,5 horas diarias sentados, una cifra alarmante que supera con creces los niveles de actividad de generaciones anteriores. Este aumento se debe, en gran medida, a la prevalencia de trabajos de oficina, el uso constante de dispositivos electrónicos y la falta de tiempo para la actividad física.