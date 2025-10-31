Secciones
Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre

La Dirección de Población Animal continúa con su programa de esterilizaciones destinadas a perros y gatos.

Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrecerá un servicio gratuito de castración para animales de compañía la próxima semana. Los interesados en llevar a sus mascotas deberán conocer los horarios y la modalidad de atención, además de la forma en que deben preparar a sus animales antes de la intervención.

Por los más fieles: proponen eliminar impuestos de alimentos y medicamentos para mascotas

Las castraciones se realizarán desde el lunes 3 de noviembre en el Hipódromo de Tucumán, en la avenida Irineo Leguisamo al 800. Para pedir turnos y realizar consultas, habrá que concurrir a esa dirección el lunes 3 de noviembre, a partir de las 8.

El quirófano veterinario móvil de castraciones de la Dirección de Población Animal de la Municipalidad capitalina brindará sus servicios gratuitos en el Hipódromo desde el lunes hasta el viernes de la semana siguiente. Estarán presentes profesionales veterinarios y de la salud animal calificados para desempeñar las tareas.

Recomendaciones para el día de la castración  

- Los animales deben tener un ayuno (sin alimentos sólidos ni líquidos) de al menos 12 horas antes de la cirugía.

- Llevar una manta para abrigar a la mascota luego de la cirugía.

- La castración está destinada a perros y gatos hembras a partir de los seis meses de edad y a machos mayores de ocho meses.

- No se realizarán cirugías a hembras que estén en celo o en estado de preñez.

- Se solicita a los vecinos que, para llevar a sus animales, utilicen correa y collar en el caso de los perros, y en el caso de los gatos hacerlo en una jaula transportadora, caja con respiradero, bolso con cierre o canasto cerrado, para prevenir que se estresen o se asusten y escapen.

Por qué es importante castrar a tus mascotas

Previene camadas no deseadas

La castración evita la reproducción descontrolada, reduciendo la cantidad de animales abandonados o en situación de calle. Cada año nacen miles de crías que no encuentran hogar.

Mejora la salud del animal

En las hembras, disminuye el riesgo de tumores mamarios y elimina por completo el peligro de infecciones uterinas (piometra). En los machos, previene enfermedades de próstata y reduce la posibilidad de tumores testiculares.

No afecta su personalidad ni su vitalidad

Los mitos sobre que “pierden energía” o “engordan” no son ciertos si se los alimenta y ejercita correctamente. Siguen siendo igual de activos y cariñosos.

