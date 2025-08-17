iPhone: crea stickers y emojis de tus mascotas en pocos pasos

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una caja de herramientas digitales capaz de mucho más que llamadas y mensajes. Cada actualización de software suma pequeños detalles que, para muchos usuarios, “hacen la diferencia en el día a día”. Entre esas novedades, el iPhone ha incorporado funciones que combinan la fotografía con la mensajería, abriendo nuevas formas de personalizar las conversaciones.
En este contexto, la posibilidad de extraer elementos de una imagen y convertirlos en gráficos animados ha comenzado a ganar espacio entre quienes buscan un toque distintivo al comunicarse. Lo que antes requería programas de edición o aplicaciones externas, ahora se puede hacer directamente desde la galería del teléfono, en pocos pasos y sin conocimientos técnicos.
La herramienta, integrada al sistema desde 2023, reconoce automáticamente personas, animales u objetos en las fotos guardadas en el dispositivo. A partir de allí, es posible aislar la figura, darle formato de sticker y sumarla al teclado de emojis, lista para compartir en chats o publicaciones.
Cómo crear emojis y stickers de tus mascotas en iPhone
Para activar esta función, el primer paso es abrir la aplicación Fotos y elegir la imagen deseada. Luego, se debe mantener presionado sobre la figura —puede ser una mascota u otro sujeto— hasta que aparezca un contorno blanco. En ese momento, el sistema ofrece la opción “Agregar sticker”.
El nuevo sticker queda guardado en la colección personal y se incorpora automáticamente al teclado, junto a los emojis tradicionales. Desde allí, se pueden aplicar efectos, reorganizar o eliminar según la preferencia del usuario. Para enviarlo, basta con ingresar a cualquier app de mensajería compatible, seleccionar la carpeta de stickers y elegir la creación.
Es importante tener en cuenta que esta herramienta funciona de forma óptima en el ecosistema Apple. Aunque algunas aplicaciones como Slack o TikTok reconocen los stickers, otras todavía no permiten su uso.