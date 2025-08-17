iPhone: crea stickers y emojis de tus mascotas en pocos pasos

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una caja de herramientas digitales capaz de mucho más que llamadas y mensajes. Cada actualización de software suma pequeños detalles que, para muchos usuarios, “hacen la diferencia en el día a día”. Entre esas novedades, el iPhone ha incorporado funciones que combinan la fotografía con la mensajería, abriendo nuevas formas de personalizar las conversaciones.