Secciones
SociedadEstilo de vida

Por los más fieles: proponen eliminar impuestos de alimentos y medicamentos para mascotas

Se trata de una iniciativa que ya se plantea o funciona en otros países del mundo y que busca dar un incentivo a las familias que tienen mascotas o a quienes quieren adoptar una.

Por los más fieles: proponen eliminar impuestos de alimentos y medicamentos para mascotas
Hace 3 Hs

Tener una mascota implica una serie de cuidados, tiempo disponible y gastos entre los que se incluyen alimentación, sanitización y controles médicos. Por eso una iniciativa en la Cámara de Diputados de México propone eliminar algunos conceptos agregados al alimento y los medicamentos para mascotas, como también hacer deducibles de impuestos los gastos en veterinario.

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Andalucía permitirá desgravar los gastos veterinarios: así funciona la nueva ayuda para familias con mascotas

Cuidar una mascota, ya sea un perro, un gato, un pez o un hamster, requiere mucha atención. Las familias que tienen un animal de compañía suelen querer lo mejor para ellos y se estima que en el país norteamericano esta propuesta podría beneficiar por lo menos a un 70% de los hogares que tienen mascotas.

¿Cuánto se gasta por mes para mantener una mascota?

Los costos de mantener a una mascota varían según la especie de la que se trate, pero también del tamaño que tenga el animal. En Argentina, se estima que mantener a un gato adulto con todos los costos que eso implica puede representar más de $40.000. Los montos pueden ser más altos si se trata de gatos de razas poco comunes o de pelo largo.

Tener un perro de raza chica puede insumir entre $30.000 y $60.000 contando alimentos, antipulgas y baños periódicos. Este monto incluye una alimentación de calidad media, cuidados básicos, antiparasitarios y al menos una consulta de rutina con un médico veterinario.

Cuidar a un perro de raza mediana o grande, en cambio, tiene otro requerimiento porque necesitan antiparasitarios, una higiene particular pero también mucho más alimento que un perro chico. Las estimaciones de los costos parten de los $60.000 y pueden extenderse hasta los $100.000; se trata de precios que también varían según las ciudades.

México propone tener menos gastos para mantener una mascota

La diputada Kenia López Rabadán presentó la iniciativa que propone que los alimentos de mascotas y los medicamentos no tengan IVA. La magistrada plantea que los impuestos que se destinan al estado deben verse trasladados a beneficios para la sociedad, pero que las mascotas nunca son destinatarias de estos beneficios.

“Todos sabemos que no hay hospitales para mascotas, incluso en muchas ocasiones no hay transporte público donde los dueños puedan subir con sus mascotas”, plantea la diputada y sostiene que en esas condiciones es importante discriminar los impuestos que se pagan por costos de mantenimiento de una mascota.

En la iniciativa se propone reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para establecer tasa cero de IVA en alimentos procesados y medicinas para animales de compañía, además de la deducibilidad del ISR por el pago de sus gastos médicos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros: cuidado con besarlos

Cuál es la enfermedad silenciosa que transmiten los perros: cuidado con besarlos

La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Cómo y a qué hora escuchar el nuevo tema de Charly García y Sting, “In The City”

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

¿Nico Vázquez y Dai Fernández enamorados?: el entorno del actor aclaró los rumores de romance

¿Nico Vázquez y Dai Fernández enamorados?: el entorno del actor aclaró los rumores de romance

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios