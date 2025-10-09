Por los más fieles: proponen eliminar impuestos de alimentos y medicamentos para mascotas

¿Cuánto se gasta por mes para mantener una mascota?

Los costos de mantener a una mascota varían según la especie de la que se trate, pero también del tamaño que tenga el animal. En Argentina, se estima que mantener a un gato adulto con todos los costos que eso implica puede representar más de $40.000. Los montos pueden ser más altos si se trata de gatos de razas poco comunes o de pelo largo.