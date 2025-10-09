Por los más fieles: proponen eliminar impuestos de alimentos y medicamentos para mascotas

Tener una mascota implica una serie de cuidados, tiempo disponible y gastos entre los que se incluyen alimentación, sanitización y controles médicos. Por eso una iniciativa en la Cámara de Diputados de México propone eliminar algunos conceptos agregados al alimento y los medicamentos para mascotas, como también hacer deducibles de impuestos los gastos en veterinario.
Cuidar una mascota, ya sea un perro, un gato, un pez o un hamster, requiere mucha atención. Las familias que tienen un animal de compañía suelen querer lo mejor para ellos y se estima que en el país norteamericano esta propuesta podría beneficiar por lo menos a un 70% de los hogares que tienen mascotas.
¿Cuánto se gasta por mes para mantener una mascota?
Los costos de mantener a una mascota varían según la especie de la que se trate, pero también del tamaño que tenga el animal. En Argentina, se estima que mantener a un gato adulto con todos los costos que eso implica puede representar más de $40.000. Los montos pueden ser más altos si se trata de gatos de razas poco comunes o de pelo largo.
Tener un perro de raza chica puede insumir entre $30.000 y $60.000 contando alimentos, antipulgas y baños periódicos. Este monto incluye una alimentación de calidad media, cuidados básicos, antiparasitarios y al menos una consulta de rutina con un médico veterinario.
Cuidar a un perro de raza mediana o grande, en cambio, tiene otro requerimiento porque necesitan antiparasitarios, una higiene particular pero también mucho más alimento que un perro chico. Las estimaciones de los costos parten de los $60.000 y pueden extenderse hasta los $100.000; se trata de precios que también varían según las ciudades.
México propone tener menos gastos para mantener una mascota
La diputada Kenia López Rabadán presentó la iniciativa que propone que los alimentos de mascotas y los medicamentos no tengan IVA. La magistrada plantea que los impuestos que se destinan al estado deben verse trasladados a beneficios para la sociedad, pero que las mascotas nunca son destinatarias de estos beneficios.
“Todos sabemos que no hay hospitales para mascotas, incluso en muchas ocasiones no hay transporte público donde los dueños puedan subir con sus mascotas”, plantea la diputada y sostiene que en esas condiciones es importante discriminar los impuestos que se pagan por costos de mantenimiento de una mascota.
En la iniciativa se propone reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para establecer tasa cero de IVA en alimentos procesados y medicinas para animales de compañía, además de la deducibilidad del ISR por el pago de sus gastos médicos.