Martín Lousteau: “El Gobierno tiene superávit, pero a costo del déficit de las familias”

El senador y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, criticó duramente al presidente Javier Milei al señalar que el superávit fiscal del Gobierno se logra a costa del empobrecimiento de las familias y la caída del consumo.

Hace 2 Hs

Martín Lousteau, dirigente de Ciudadanos Unidos (CU) advirtió que la actual situación económica es “demoledora” y que el modelo económico impulsado por Javier Milei está generando un fuerte deterioro en los ingresos familiares y en la actividad comercial.

“El Gobierno tiene superávit, pero a costo del déficit de las familias, que no pueden sostener su consumo hasta fin de mes”, señaló Martín Lousteau en diálogo con Splendid AM 990.

El economista aseguró que muchos comerciantes “hay días que no abren caja” y que numerosas empresas “no pueden financiarse”, debido a la contracción del crédito y la caída de la demanda.

“El Presidente tiene una desconexión con la realidad muy grande. Es especialista en economía sin dinero para la gente”, ironizó.

Críticas políticas a Javier Milei

Lousteau también apuntó contra las promesas de campaña de Milei en 2023, cuando el mandatario decía venir a “combatir la corrupción”. Según el senador, el Gobierno nacional “está cada vez más involucrado” en casos de presuntas coimas y conflictos de intereses.

“Hay mucho de farsa en los discursos de Milei. Por un lado, tiene cada vez más casta alrededor, como es el caso de Santilli. Por otro, tiene a Bullrich que debe explicar por qué el financiamiento de su campaña tiene ribetes asociados a (Federico) Machado”, expresó.

“Hay que decirle no a las malas prácticas”

El candidato a diputado nacional consideró que la sociedad debe marcar un límite a las prácticas políticas que “son muy malas para el futuro de la Argentina”.

“La sociedad tiene que decirle un no rotundo a un montón de prácticas que dañan la credibilidad y el desarrollo del país”, concluyó.

