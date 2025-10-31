Secciones
SociedadTurismo

Transnistria, el enigmático destino que cada vez suma más turistas: ¿por qué todos lo eligen?

Un lugar donde las fronteras generan tensión, las tropas rusas saturan las entradas y el territorio no está definido.

Transnistria la república autoproclamada entre Moldavia y Ucrania. Transnistria la república autoproclamada entre Moldavia y Ucrania.
Hace 2 Hs

Catalogado como "el país que no existe", Transnistria, sin embargo, registra una gran afluencia de turistas reales. A pesar de su estatus no reconocido como nación, este pequeño enclave entre Moldavia y Ucrania, donde la guerra acecha de forma incesante, se volvió el lugar más atractivo para los viajeros aventureros, que deben seguir instrucciones claras para poder descubrir la "tierra más allá del Dniéster".

Tensión EEUU-Rusia: Trump desafía a Putin y reinicia pruebas nucleares en respuesta a "Poseidón"

Tensión EEUU-Rusia: Trump desafía a Putin y reinicia pruebas nucleares en respuesta a Poseidón

La zona que hoy se conoce como Transnistria es una franja de Tierra de unos 200 kilómetros de largo y apenas unos pocos kilómetros de ancho en algunos tramos, situada en el margen izquierdo del río Dniéster. Desde el siglo XVIII que la disputa por esta tierra varía entre las manos del Imperio Ruso, luego de la República Socialista Soviética Autónoma de Moldavia y ahora por los deseos de autonomía, ya que Transnistria se autoproclamó república, aunque oficialmente no figura en ningún mapa mundial.

Transnistria, un enclave autoproclamado

Transnistria es un pequeño enclave de apenas 4.163 kilómetros cuadrados, con aires soviéticos, y que se convirtió en un destino atractivo para los viajeros aventureros, colándose en las listas de deseos de quienes buscan los lugares más curiosos e insólitos del mundo. Para llegar se debe cruzar una frontera inquietante, donde las tropas rusas están instaladas habitualmente y donde se debe realizar un esfuerzo por conseguir la moneda local que no se acepta en ningún otro sitio del planeta.

Transnistria se autodenomina república, pero oficialmente sigue formando parte de Moldavia . Esta estrecha franja de tierra a lo largo del río Dniéster declaró unilateralmente su independencia hace más de tres décadas, estableciendo Tiraspol como su capital. Sin embargo, su soberanía autoproclamada sigue sin ser reconocida por ninguna otra nación, según informó Outlook Traveller.

Un viaje por la época soviética

Según el Comité Estatal de Aduanas de la República Moldava de Transnistria (RMP), el número de turistas se ha duplicado en los últimos dos años. Un informe de 2020 estimó que alrededor de 20.000 visitantes acuden a Transnistria cada año, a menudo como parte de una excursión de un día desde Moldavia. Para atender a los viajeros, la RMP ha publicado su primera guía de viaje, disponible en ruso e inglés, que detalla las franquicias aduaneras, los artículos prohibidos y las instrucciones para introducir vehículos extranjeros en el territorio separatista.

El verdadero atractivo, según muchos, reside en su atmósfera de viaje en el tiempo. Tiraspol, la capital de Transnistria, es como pasear por un museo viviente de la era soviética. Bustos gigantes de Lenin, murales de realismo socialista y eslóganes políticos decoran calles y plazas, ofreciendo una experiencia surrealista que te transporta a otra época. En tu visita no debés perderte de la Casa de los Sóviets, donde un busto monumental de Lenin está flanqueado por enormes retratos fotográficos de figuras clave de la República Popular Democrática de Macedonia (RPD), ideales para una foto original y nostálgica.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Vacaciones de verano: ¿cuánto cuesta viajar a Iquique en enero?

Una provincia del norte sacó su propio Previaje: reintegros de hasta el 50% de los los gastos en alojamientos y agencias

Una provincia del norte sacó su propio "Previaje": reintegros de hasta el 50% de los los gastos en alojamientos y agencias

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Los tres mejores destinos de Latinoamérica y el Caribe para viajar en 2026, según National Geographic

Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde adentro

Huracán Melissa golpea Jamaica: así se vive el fenómeno desde adentro

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Enero 2026 en Brasil: ¿cuánto cuestan los vuelos para pasar Año Nuevo en Río de Janeiro?

Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
2

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
3

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
4

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
5

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

Quién es Anna Legnoso, la mujer que habría estado con Lamine Yamal en una fiesta

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

¿Romance confirmado? el beso de Franco Colapinto y Meri Deal que se volvió viral

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Vuelven las tormentas eléctricas a una parte del país: ¿qué provincias están bajo alerta amarilla?

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

El misterio se resuelve en diciembre: el cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y definirá qué es

Comentarios