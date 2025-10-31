Transnistria, el enigmático destino que cada vez suma más turistas: ¿por qué todos lo eligen?

El verdadero atractivo, según muchos, reside en su atmósfera de viaje en el tiempo. Tiraspol, la capital de Transnistria, es como pasear por un museo viviente de la era soviética. Bustos gigantes de Lenin, murales de realismo socialista y eslóganes políticos decoran calles y plazas, ofreciendo una experiencia surrealista que te transporta a otra época. En tu visita no debés perderte de la Casa de los Sóviets, donde un busto monumental de Lenin está flanqueado por enormes retratos fotográficos de figuras clave de la República Popular Democrática de Macedonia (RPD), ideales para una foto original y nostálgica.