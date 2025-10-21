Secciones
Se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: ¿cuáles fueron los motivos?

El encuentro había sido anunciado la semana pasada, antes de que Trump recibiera en Washington al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Se suspendió la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: ¿cuáles fueron los motivos? REUTERS
Hace 1 Hs

La Casa Blanca confirmó este martes la suspensión de la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, que estaba prevista en Budapest, en una fecha aún por definir, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El encuentro había sido anunciado la semana pasada, antes de que Trump recibiera en Washington al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski

Rusia lanza un masivo ataque con misiles y drones sobre Ucrania

Rusia lanza un masivo ataque con misiles y drones sobre Ucrania

Sin embargo, la decisión de cancelarlo se tomó luego de una conversación telefónica entre el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, quienes tenían previsto mantener reuniones preparatorias.

“El secretario Rubio y el canciller Lavrov tuvieron una llamada productiva. Por lo tanto, no es necesaria una reunión adicional en persona, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, indicó un funcionario de la Casa Blanca.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró a la prensa que “no había una sensación de urgencia” y que “se necesita preparación, una preparación seria” antes de concretar un nuevo encuentro.

Por su parte, Zelenski manifestó su desacuerdo con la decisión y acusó a Rusia de prolongar innecesariamente los esfuerzos diplomáticos.

“En cuanto la presión disminuyó un poco, los rusos comenzaron a intentar abandonar la diplomacia, posponer el diálogo. Necesitamos terminar esta guerra, y solo la presión llevará a la paz”, escribió el presidente ucraniano en un mensaje publicado en Telegram.

La postura de Kiev recibió el respaldo de los principales líderes europeos, quienes se mostraron alineados con la propuesta estadounidense.

Tras su reunión con Zelenski el viernes pasado, Trump había instado a Kiev y Moscú a “detenerse donde están”, y sugirió que la región del Donbás debería ser “dividida”. En ese contexto, la Unión Europea emitió un comunicado este martes apoyando la iniciativa de la Casa Blanca.

“Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben detenerse de inmediato y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”, señaló el texto, que además agregó: “Todos podemos ver que Putin sigue eligiendo la violencia y la destrucción”.

Rusia afirma que atacará a tropas occidentales

Rusia afirma que atacará a tropas occidentales

Desde el Kremlin, en cambio, Lavrov sostuvo que Moscú solo aceptará avanzar si se abordan las “causas originales del conflicto”, y advirtió que un alto el fuego inmediato “supondría una contradicción con lo acordado en Alaska” durante la última reunión entre Putin y Trump, celebrada en agosto.

“Lo importante no es el lugar ni los plazos, sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage”, remarcó el ministro ruso de Relaciones Exteriores.

