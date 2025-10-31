Una puerta abierta al pasado: hallaron hielo de hace seis millones de años en la Antártida

Seis millones de años atrás es un período que apenas podemos concebir. Retrocediendo todo ese tiempo, el planeta mostraba un paisaje completamente diferente, donde se vivía un clima más cálido y los mares alcanzaban altitudes sorprendentes. Aunque parezca descabellado, no estamos tan alejados de aquella época, ya que parecería que aún permanece en los tiempos modernos, guardada en la Antártida.
Un nuevo descubrimiento realizado por científicos estadounidenses reveló que en la Tierra hay fragmentos de hace seis millones de años de antigüedad. En Allan Hills, en la Antártida oriental, el hielo pertenece a tiempos tan anteriores como el Mioceno.
Burbujas que viajan en el tiempo
De acuerdo con los investigadores, el hielo contiene diminutas burbujas de aire que actúan como “máquinas del tiempo”, permitiendo vislumbrar el clima pasado del planeta. El equipo de los afiliados al Centro para la Exploración del Hielo Más Antiguo (Coldex) hallaron lo que describieron como, justamente, “el hielo y el aire más antiguos datados directamente en la Tierra”.
“Sabíamos que el hielo era antiguo en esta región [Alan Hills]. Inicialmente, esperábamos encontrar hielo de hasta 3 millones de años, o tal vez un poco más antiguo, pero este descubrimiento superó con creces nuestras expectativas”, dijo Ed Brook, paleoclimatólogo de la Universidad Estatal de Oregón.
Una puerta abierta al pasado
Para lograr este hallazgo, los estudiosos perforaron los núcleos de hielo de Allan Hills. Al igual que las máquinas del tiempo, estos centros permiten a los científicos mirar hacia atrás y ver el clima pasado de la Tierra.
La directora de la investigación Sarah Shackleton de la Institución Oceanográfica Woods Hole y John Higgins de la Universidad de Princeton subrayaron la importancia del hallazgo, que supone una puerta abierta al conocimiento del pasado.
¿Cómo era la Tierra en ese momento?
En el caso de esta muestra de hielo, la más antigua de Allan Hills, se estimó una antigüedad de seis millones de años. Esa datación corresponde a un período de la historia de la Tierra donde abundante evidencia geológica indica temperaturas mucho más cálidas y niveles del mar más altos que en la actualidad. Así, creen que este hallazgo proporciona una ventana sin precedentes al clima pasado de la Tierra.
Los hallazgos proporcionaron la primera medida directa de la tendencia de enfriamiento a largo plazo de la Antártida. Mediante mediciones de isótopos de oxígeno en el hielo, los investigadores descubrieron que el área de Allan Hills experimentó un enfriamiento gradual de aproximadamente 12° Celsius durante los últimos 6 millones de años.
Los autores del estudio ponen en valor los resultados obtenidos, aunque reconocen que aún quedan cuestiones importantes por resolver. Por ejemplo, conocer qué condiciones favorecen la persistencia de un hielo durante miles de años. “Aún estamos determinando las condiciones exactas que permiten que un hielo tan antiguo sobreviva tan cerca de la superficie”, dijo Shackleton.