Hallaron a uno de los últimos dinosaurios en la Patagonia argentina

Un aspecto asombroso de su hallazgo

Uno de los aspectos más asombrosos del Joanquinraptor es que su hallazgo congeló el momento en que el carnívoro atacaba a una de sus víctimas. “Entre los aspectos más llamativos se destaca que el único hueso recuperado en la excavación y que no pertenece a Joaquinraptor, es un húmero de un crocodiliforme (un vertebrado terrestre que compartió el ambiente con Joaquinraptor). El húmero se encontró entre las mandíbulas del dinosaurio lo cual nos da un indicio de las posibles fuentes de alimento de Joaquinraptor en particular y los megarraptóridos en general”, expresó Ibiricu.