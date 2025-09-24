Secciones
Hallaron a uno de los últimos dinosaurios en la Patagonia argentina

Esta nueva especie descubierta por científicos argentinos perteneció al momento previo del letal meteorito que extinguió a estos seres.

Reconstrucción en vida del nuevo dinosaurio carnívoro Joaquinraptor casali. Ilustración por Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History/CONICET. Reconstrucción en vida del nuevo dinosaurio carnívoro Joaquinraptor casali. Ilustración por Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History/CONICET.
Hace 1 Hs

Antes de que allí se emplazaran las ciudades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento y de hecho, muchísimo antes de que Argentina fuera siquiera un punto en el mapa, hace unos 70 millones de años, vivió un dinosaurio tan imponente como un edificio y uno de los últimos sobrevivientes antes de un letal meteorito que terminó por extinguir a los reptiles terrestres. Una historia hasta ahora desconocida y que científicos nacionales lograron descubrir.

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Ríos y montañas debajo del hielo: hallaron un continente escondido debajo de la Antártida y no es una buena señal

Un grupo de científicos del CONICET hallaron al Joaquinraptor casali, un dinosaurio carnívoro que fue el tope del ecosistema y que habría sido uno de los últimos en extinguirse hace unos 66 millones de años atrás. Los restos fueron encontrados en la Formación Lago Colhué Huapi, un área que en el Cretácico Superior estaba en el centro-sur de la provincia de Chubut y donde hoy podemos encontrar las localidades de Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

¿Cómo era el dinosaurio hallado por el CONICET?

El hallazgo, publicado por la prestigiosa revista internacional Nature Communications, reveló aspectos fascinantes de este dinosaurio megarraptórido. Este formaba parte de los terópodos carnívoros los cuales se caracterizaban por tener grandes garras en su mano y su capacidad para cazar a sus presas. Particularmente, su descubrimiento fue junto a una de sus víctimas.

Lucio Ibiricu, investigador del CONICET en el Instituto Patagónico de Geología y Paleontologíay líder de la investigación asgeuró que el dinosaurio  habría medido un poco más de 7 metros, pesado aproximadamente 1 tonelada y al momento de morir habría tenido, al menos, 19 años. "Representa uno de los miembros del grupo más jóvenes ya que habría muerto relativamente cerca a la extinción de los dinosaurios, que sucedió aproximadamente 66 millones de años atrás”, indicó el científico.

Joaquinraptor representa el registro geológicamente más joven de Megaraptoridae. Esto apoya la hipótesis que estos depredadores sobrevivieron hasta el final de la era Mesozoica hace aproximadamente 66 millones de años, cuando un asteroide impactó la Tierra y causó la extinción de todos los dinosaurios, excepto sus descendientes vivos, las aves, detallaron desde el informe del CONICET.

Un aspecto asombroso de su hallazgo

Uno de los aspectos más asombrosos del Joanquinraptor es que su hallazgo congeló el momento en que el carnívoro atacaba a una de sus víctimas. “Entre los aspectos más llamativos se destaca que el único hueso recuperado en la excavación y que no pertenece a Joaquinraptor, es un húmero de un crocodiliforme (un vertebrado terrestre que compartió el ambiente con Joaquinraptor). El húmero se encontró entre las mandíbulas del dinosaurio lo cual nos da un indicio de las posibles fuentes de alimento de Joaquinraptor en particular y los megarraptóridos en general”, expresó Ibiricu.

El nombre Joaquinraptor se acuñó en homenaje al hijo del primer autor del trabajo (Joaquín), y casali en reconocimiento a Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Dr. Rubén Martínez. Este hallazgo fue celebrado por toda la comunidad científica, tanto nacional como fuera de la Argentina ya que, como explicó Ibiricu, "es importante porque agrega mucha información para conocer la osteología y, en algún punto también, la historia evolutiva de los Megarraptóridos”, concluyó.​

