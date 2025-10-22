Barcelona ya tomó una decisión sobre el pesebre de esta Navidad

¿Habrá pesebre en la Plaza Sant Jaume este año? La pregunta se repetía entre los vecinos y visitantes de Barcelona a medida que se acercaba la temporada navideña. El Ayuntamiento ya ha despejado las dudas: la ciudad no recuperará el belén al aire libre y, por segundo año consecutivo, la instalación se trasladará al interior del consistorio.
La medida, defendida por el concejal de Cultura, Xavier Marcé, mantiene el modelo implantado en 2024, cuando el protagonismo de la plaza se reservó exclusivamente a la iluminación festiva, en lugar de la tradicional escena del Nacimiento. Según explicó Marcé ante la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, la propuesta “no rompe con la tradición”, sino que la “replantea” para adaptarla a nuevos formatos.
En su intervención, el edil detalló que el belén de este año será “exactamente como el del año pasado, pero mucho más grande”, y que estará elaborado por profesionales del ámbito artístico con el objetivo de ofrecer una puesta en escena más cuidada y representativa del espíritu navideño de la ciudad.
El pesebre, dentro del Ayuntamiento
La instalación podrá visitarse en el patio interior del edificio municipal, igual que en la edición anterior. Mientras tanto, la Plaza Sant Jaume volverá a lucir un montaje lumínico de gran formato, como la estrella de nueve metros de diámetro que decoró el espacio en 2024. Con ello, el Ayuntamiento busca equilibrar la tradición del belén con una apuesta más contemporánea y visual en el exterior.
La decisión ha reabierto el debate entre tradición e innovación. Desde el Partido Popular, que había pedido reinstaurar el belén al aire libre como “acto simbólico de preservación de las tradiciones”, se critica que el traslado reste visibilidad a una costumbre profundamente arraigada. El gobierno municipal, en cambio, defiende que mantener el pesebre dentro del edificio no supone eliminarlo, sino ofrecerlo en un entorno más controlado y artístico.
Qué cambia para los visitantes
Quienes deseen disfrutar del belén de Barcelona en 2025 deberán acceder al interior del Ayuntamiento para contemplarlo. En el exterior, la Plaza Sant Jaume seguirá siendo uno de los puntos más visitados de la ciudad por su iluminación navideña, que volverá a ser uno de los grandes atractivos de la temporada.
Con esta decisión, el Ayuntamiento consolida una nueva forma de celebrar la Navidad, que combina el respeto por los símbolos clásicos con una mirada renovada sobre cómo representarlos en el espacio público. La propuesta, que busca conectar arte, cultura y tradición, promete volver a generar conversación -y visitas- en el corazón de Barcelona.