Barcelona ya tomó una decisión sobre el pesebre de esta Navidad

La decisión ha reabierto el debate entre tradición e innovación. Desde el Partido Popular, que había pedido reinstaurar el belén al aire libre como “acto simbólico de preservación de las tradiciones”, se critica que el traslado reste visibilidad a una costumbre profundamente arraigada. El gobierno municipal, en cambio, defiende que mantener el pesebre dentro del edificio no supone eliminarlo, sino ofrecerlo en un entorno más controlado y artístico.