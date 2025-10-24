Ni en Madrid ni en Barcelona: dónde está el edificio más grande de España, que sorprende con sus 270.000 metros cuadrados

El edificio más grande de España no está en Madrid ni en Barcelona, sino en el norte, frente al mar Cantábrico. Se trata de La Laboral, la imponente Universidad Laboral de Gijón/Xixón, un complejo monumental de 270.000 metros cuadrados que supera en tamaño a iconos como El Escorial o la Sagrada Familia. Concebida a mediados del siglo XX como un espacio autosuficiente, su magnitud impresiona: es el 60% de la superficie del Estado de la Ciudad del Vaticano y forma un auténtico microcosmos urbano dedicado hoy a la cultura y la educación.