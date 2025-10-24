Ni en Madrid ni en Barcelona: dónde está el edificio más grande de España, que sorprende con sus 270.000 metros cuadrados

El edificio más grande de España no está en Madrid ni en Barcelona, sino en el norte, frente al mar Cantábrico. Se trata de La Laboral, la imponente Universidad Laboral de Gijón/Xixón, un complejo monumental de 270.000 metros cuadrados que supera en tamaño a iconos como El Escorial o la Sagrada Familia. Concebida a mediados del siglo XX como un espacio autosuficiente, su magnitud impresiona: es el 60% de la superficie del Estado de la Ciudad del Vaticano y forma un auténtico microcosmos urbano dedicado hoy a la cultura y la educación.
Una ciudad dentro de la ciudad
Diseñada por Luis Moya, La Laboral nació para educar a los hijos de los trabajadores y mineros huérfanos en los años posteriores a la guerra. Su arquitectura monumental combina piedra, simetría y monumentalidad. La iglesia elíptica, una de las mayores de Europa en su tipo, y la torre de 130 metros son símbolos del horizonte gijonés. En torno a una plaza central inspirada en San Marcos de Venecia —de 150 metros de largo por 50 de ancho—, se articulan patios, claustros, talleres, galerías y un teatro con más de 1.300 butacas.
El complejo fue pensado como una ciudad autosuficiente, con talleres, residencias, comedores y espacios académicos donde se formaban peritos, torneros o maestros industriales. Su planificación y escala reflejaban la ambición de crear un entorno integral de educación y producción.
De centro docente a polo cultural
Tras décadas de actividad formativa, La Laboral renació en el siglo XXI como La Laboral Ciudad de la Cultura, un proyecto impulsado desde 2001 por el Principado de Asturias. Hoy alberga dependencias de la Universidad de Oviedo, estudios de la Radiotelevisión del Principado, el Centro Integrado de Formación Profesional, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Conservatorio Profesional de Música y Danza y el innovador LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.
Entre sus joyas restauradas destacan el Paraninfo, el Patio Corintio, la biblioteca monumental y la Sala de Pinturas, que reafirman su identidad como uno de los grandes referentes culturales del norte de España. Para Gijón, La Laboral es mucho más que un edificio: es un motor que conecta patrimonio, creación y formación, y para el visitante, una experiencia urbana en clave atlántica donde cada pasillo y cada fachada cuentan historia.
Visitas, horarios y precios
La Laboral puede recorrerse mediante visitas guiadas que incluyen su plaza central, el teatro, la sala de pinturas, las antiguas cocinas y lavanderías o el popular mirador de la torre.
Del 9 de septiembre al 31 de octubre de 2025, las visitas se ofrecen de lunes a viernes a las 17:00, y fines de semana a las 12:00 y 17:00.
Del 1 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, solo los viernes a las 17:00 y los fines de semana en los mismos horarios.
(No habrá visitas del 5 al 7 de diciembre).
Las tarifas son de 6 euros (entrada general) y 4,50 euros (reducida para mayores de 65, niños de 4 a 11 años, personas con discapacidad o familias numerosas). Los menores de 3 años acceden gratis. También existe una entrada combinada con el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, por 7 euros (general) y 5,50 euros (reducida), válida para usar en distintos días dentro del mismo año.
El ascenso al Mirador de la Torre, una de las experiencias más buscadas, cuesta 2,50 euros e incluye guía. Desde sus 130 metros se obtienen vistas espectaculares del complejo, el Jardín Botánico y la costa asturiana.
Además, la plaza y los jardines pueden visitarse libremente durante el horario general:
Lunes a viernes: de 08:00 a 21:30
Fines de semana y festivos: de 10:00 a 21:30
Cómo llegar
La Laboral está ubicada junto al Hospital de Cabueñes, a pocos minutos del centro de Gijón. Se puede acceder fácilmente en autobús urbano (EMTUSA) mediante las líneas 1, 2, 18 y E71, todas con parada en la Universidad Laboral. También se puede llegar desde otras ciudades a través de ALSA, cuya estación en Gijón conecta con líneas urbanas y taxis.
En coche, basta tomar la autovía A-8 y seguir la Ronda hacia Viesques (salida 385). El recinto dispone de aparcamiento gratuito y punto de recarga eléctrica.
Los visitantes que prefieran el taxi pueden contactar con Radio Taxi Gijón (985 14 11 11), Radio Taxi Villa Jovellanos (985 16 44 44) o Radio Taxi Ciudad de Gijón (985 34 66 66). También se puede llegar en tren (Renfe) hasta la estación de Gijón, que conecta con Oviedo y Avilés, y desde allí continuar en autobús o taxi.
Con su monumental arquitectura, su vibrante vida cultural y su historia educativa, La Laboral Ciudad de la Cultura se confirma como uno de los espacios más fascinantes, accesibles y sorprendentes de España, un lugar donde el pasado industrial y el arte contemporáneo se dan la mano frente al Cantábrico.