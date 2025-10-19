Secciones
SociedadActualidad

El error al encender el auto que te hace gastar más nafta sin darte cuenta

Un hábito muy común entre los conductores puede vaciar tu bolsillo, aumentar el consumo de combustible y dañar el motor sin que lo notes. Qué dicen los especialistas y cuál es la forma correcta de arrancar.

El error al encender el auto que te hace gastar más nafta sin darte cuenta FOTO/EL MOTOR
Hace 1 Hs

Cada mañana, miles de conductores repiten la misma rutina: encienden el auto, lo dejan varios minutos en marcha y recién después salen a manejar. Lo que parece un gesto inofensivo -incluso una “buena práctica” heredada de generaciones anteriores- puede convertirse en un enemigo silencioso de tu economía y de la salud del motor.

El error más frecuente es dejar el vehículo en ralentí, es decir, encendido pero detenido, con la intención de “calentarlo” antes de arrancar. Décadas atrás, cuando los motores necesitaban alcanzar cierta temperatura para lubricarse correctamente, esa costumbre tenía sentido. Pero en la actualidad, con la tecnología de inyección electrónica y sistemas de lubricación más eficientes, los motores modernos ya no requieren ese proceso previo.

Mientras el auto permanece detenido con el motor encendido:

- Quema combustible sin generar movimiento.

- Tarda más en alcanzar su temperatura ideal.

- Aumenta el desgaste de piezas internas como bujías y válvulas.

El resultado es claro: más gasto de nafta, más emisiones contaminantes y una menor vida útil del motor.

Según estimaciones de especialistas, dejar el auto en ralentí durante apenas 10 minutos diarios puede representar varios litros de combustible desperdiciados cada mes, además de un incremento significativo de los gases contaminantes, especialmente en trayectos urbanos donde los vehículos pasan más tiempo detenidos.

La forma correcta de arrancar el auto

Los expertos coinciden en un consejo simple y efectivo:

- Encendé el motor y poné el auto en movimiento de inmediato.

- Evitá dejarlo encendido sin avanzar más de 30 segundos.

- Mantené un ritmo suave durante los primeros minutos de conducción para que el motor alcance su temperatura óptima de manera gradual.

De este modo, el consumo será menor, las emisiones se reducirán y el vehículo funcionará de forma más eficiente. Una pequeña modificación en la rutina puede marcar una gran diferencia para tu bolsillo y para el medioambiente.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 12 de octubre: el legado del Beato Carlo Acutis y la devoción a la Virgen del Pilar

Santoral del 12 de octubre: el legado del Beato Carlo Acutis y la devoción a la Virgen del Pilar

Qué significa que una persona se toque el pelo al hablar con otra, según la psicología

Qué significa que una persona se toque el pelo al hablar con otra, según la psicología

Despertarse a la misma hora todas las noches, ¿cuándo es preocupante?

Despertarse a la misma hora todas las noches, ¿cuándo es preocupante?

La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

La nueva herramienta de Copilot: entre mejorar la productividad y la vigilancia

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Si estás apurado por cargar la batería del celular, hay una manera de ganarle a tiempo

Lo más popular
Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”
1

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña
2

Todo lo que dejó el paso de Javier Milei por Tucumán en la recta final de la campaña

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio
3

Elecciones 2025: Fuerza Patria exige cambiar la forma de conteo del escrutinio

Si hablo, se cae el país: la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional
4

"Si hablo, se cae el país": la advertencia de Fred Machado al Gobierno nacional

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición
5

La última semana: Milei, las tensiones Jaldo-Manzur y los temores de la oposición

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20
6

Agenda de TV del domingo: Colapinto corre en Austin y Argentina-Marruecos juegan la final del Mundial Sub-20

Más Noticias
Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Está a 400 kilómetros de Tucumán y es uno de los mejores pueblos del mundo, según la ONU

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

Fresca y elegante: esta prenda será la tendencia para usar en el verano 2026

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

El ejercicio de 36 segundos al mes que ayuda a ganar masa muscular, según un estudio

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Así estará el tiempo en Tucumán durante el Día de la Madre

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

Esta hierba para el mate te ayudará a reducir el cansancio y desinflamar el abdomen

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

¿Cómo saber quién está conectado a tu Wi-Fi?: formas sencillas de identificar intrusos

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

Javier Milei en Tucumán: “No nos quedemos a mitad de camino”

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

La foto que no viste: la Marcha del Orgullo en Tucumán

Comentarios