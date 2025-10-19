El error al encender el auto que te hace gastar más nafta sin darte cuenta

El error más frecuente es dejar el vehículo en ralentí, es decir, encendido pero detenido, con la intención de “calentarlo” antes de arrancar. Décadas atrás, cuando los motores necesitaban alcanzar cierta temperatura para lubricarse correctamente, esa costumbre tenía sentido. Pero en la actualidad, con la tecnología de inyección electrónica y sistemas de lubricación más eficientes, los motores modernos ya no requieren ese proceso previo.