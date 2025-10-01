El Gobierno nacional aplazó la actualización de impuestos a los combustibles hasta noviembre

Panorama impositivo para los combustibles

Según lo establecido en el Decreto 699, a partir del 1 de noviembre, la Secretaría de Energía tiene previsto aplicar el aumento total del remanente pendiente de 2024, así como los correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025. Este incremento acumulado fue postergado en 16 oportunidades desde mediados de 2024, con el objetivo de mitigar su impacto en la inflación. Queda abierta la posibilidad de una nueva postergación.