Secciones
EconomíaNoticias económicas

Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta

La disposición, publicada hoy en el Boletín Oficial, alineó los aranceles argentinos con los vigentes en el resto de los países del Mercosur.

Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta
Hace 2 Hs

El Gobierno dispuso una reducción en los aranceles a la importación de juguetes, al establecer un nuevo gravamen del 20% en reemplazo del anterior 35%. La medida, oficializada a través del Decreto 781/2025, abarcó 14 categorías de juguetes y buscará "aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores", según lo anunciado por la Secretaría de Comercio e Industria.

La disposición, publicada hoy en el Boletín Oficial, alineó los aranceles argentinos con los vigentes en el resto de los países del Mercosur. Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran triciclos, patinetas, muñecas, coches de muñecas y rompecabezas.

Según el Gobierno, la anterior política arancelaria "limitaba el acceso de los consumidores, especialmente en épocas de alta demanda estacional". Se argumentó que la reducción arancelaria fomentará la competencia y contribuirá a la baja de precios.

El gravamen del 35%, implementado hace 13 años, fue calificado por el Gobierno actual como una medida "arbitraria con fines recaudatorios y de protección de la industria local". Se sostuvo que esta política "desalentó las importaciones, redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y afectando la calidad de los productos".

La comparación de los precios

La Secretaría de Comercio e Industria argumentó que los juguetes en Argentina son más caros en comparación con otros países de la región. Citó ejemplos como un muñeco transformable que cuesta $60.000 en Argentina, mientras que en Colombia se consigue por $40.000, y en Brasil y Chile por $20.000.

Además de la reducción arancelaria, el decreto actualizó la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incluyendo baterías con acumuladores interconectados con un arancel de importación del 0%.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales, asociándola a una política de reducción del tamaño del Estado y devolución de recursos a los ciudadanos.

Los comerciantes del sector

El sector de la industria juguetera en Argentina está compuesto por aproximadamente 180 establecimientos productivos que generan 8000 empleos directos e indirectos, y ha experimentado una caída en las ventas en los últimos dos años.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) manifestó su preocupación por el aumento de las importaciones de juguetes de "calidad dudosa". Según la CAIJ, un porcentaje significativo de los juguetes importados tienen valores inferiores a U$S3 por kilo, lo que plantea riesgos para la seguridad infantil y genera competencia desleal.

Temas Buenos AiresFederico SturzeneggerGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

El gran viaje de los juguetes: un cuento para el Día del Niño

El gran viaje de los juguetes: un cuento para el Día del Niño

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Open Finance en Argentina: la transferencia digital se impone frente al efectivo

Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

Líder mundial: de enero a agosto, el complejo del maní exportó casi 540.000 toneladas

Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Plazo fijo en retroceso: cuánto pagan hoy los principales bancos

Lo más popular
Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos
1

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
2

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
4

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
5

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Seguirá detenido por golpear brutalmente a su amigo

Seguirá detenido por golpear brutalmente a su amigo

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Solicitada: Acusación falsa que conviene sostener para justificar años de desinversión y cortes crónicos de agua que afectan a miles de tucumanos

Comentarios