Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta

El Gobierno dispuso una reducción en los aranceles a la importación de juguetes, al establecer un nuevo gravamen del 20% en reemplazo del anterior 35%. La medida, oficializada a través del Decreto 781/2025, abarcó 14 categorías de juguetes y buscará "aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores", según lo anunciado por la Secretaría de Comercio e Industria.
La disposición, publicada hoy en el Boletín Oficial, alineó los aranceles argentinos con los vigentes en el resto de los países del Mercosur. Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran triciclos, patinetas, muñecas, coches de muñecas y rompecabezas.
Según el Gobierno, la anterior política arancelaria "limitaba el acceso de los consumidores, especialmente en épocas de alta demanda estacional". Se argumentó que la reducción arancelaria fomentará la competencia y contribuirá a la baja de precios.
El gravamen del 35%, implementado hace 13 años, fue calificado por el Gobierno actual como una medida "arbitraria con fines recaudatorios y de protección de la industria local". Se sostuvo que esta política "desalentó las importaciones, redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y afectando la calidad de los productos".
La comparación de los precios
La Secretaría de Comercio e Industria argumentó que los juguetes en Argentina son más caros en comparación con otros países de la región. Citó ejemplos como un muñeco transformable que cuesta $60.000 en Argentina, mientras que en Colombia se consigue por $40.000, y en Brasil y Chile por $20.000.
Además de la reducción arancelaria, el decreto actualizó la Lista Nacional de Excepciones al arancel del Mercosur, incluyendo baterías con acumuladores interconectados con un arancel de importación del 0%.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida en redes sociales, asociándola a una política de reducción del tamaño del Estado y devolución de recursos a los ciudadanos.
Los comerciantes del sector
El sector de la industria juguetera en Argentina está compuesto por aproximadamente 180 establecimientos productivos que generan 8000 empleos directos e indirectos, y ha experimentado una caída en las ventas en los últimos dos años.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) manifestó su preocupación por el aumento de las importaciones de juguetes de "calidad dudosa". Según la CAIJ, un porcentaje significativo de los juguetes importados tienen valores inferiores a U$S3 por kilo, lo que plantea riesgos para la seguridad infantil y genera competencia desleal.