Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta

El Gobierno dispuso una reducción en los aranceles a la importación de juguetes, al establecer un nuevo gravamen del 20% en reemplazo del anterior 35%. La medida, oficializada a través del Decreto 781/2025, abarcó 14 categorías de juguetes y buscará "aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores", según lo anunciado por la Secretaría de Comercio e Industria.