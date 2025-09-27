Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Primero, los dueños les enseñaron a asociar las órdenes "tirar" y "traer" no con juguetes individuales, sino con grupos de juguetes utilizados para esos juegos. Una vez que los perros demostraron que podían agarrar el objeto correcto al recibir la orden, los investigadores les lanzaron una sorpresa: juguetes nuevos introducidos solo a través del juego, sin etiquetas.

Al pedirles que eligieran un juguete para buscar o tirar, los perros acertaron con más frecuencia, dando cuenta que podían discernir entre aquellos juguetes que no habían sido introducidos por categorías.