Secciones
SociedadTecnología

Pequeños brillantes: algunos perros pueden clasificar sus juguetes por su función, según un estudio

Un estudio reciente demostró que los cachorros son capaces de agrupar sus juguetes de acuerdo con su finalidad.

Algunos perros son capaces de clasificar sus juguetes. Algunos perros son capaces de clasificar sus juguetes.
Hace 2 Hs

Además de adorables, algunos perros también son genios. Ciertos cachorros pueden ser capaces de organizar sus juguetes, clasificándolos según su función. Así a la hora de recogerlos, elegirán el que más se adecúa a sus preferencias del momento.

Por qué algunas personas no sienten afinidad con los perros, según la psicología

Por qué algunas personas no sienten afinidad con los perros, según la psicología

Un nuevo estudio publicado en Current Biology demostró que los cachorros pueden además de reconocer los nombres, pueden agruparlos según su finalidad, más allá de su apariencia que puede ser similar o no. Estos animales pueden escoger entre el muñeco que sirva para buscar, tirar, masticar según sus deseos.

Algunos perros son capaces de “etiquetar”

Para los perros, escoger su juguete no es una decisión accidental sino que se basa en un truco mental llamado "extensión de etiqueta". Los científicos señalan que los humanos, cuando nos damos cuenta de que similares objetos pueden servir al mismo fin, podemos clasificarlos en un mismo grupo. Así una taza o un vaso entran en la categoría de "tazas".

Los cachorros del estudio habían aprendido a clasificar a sus juguetes simplemente divirtiéndose con sus dueños en casa. En el experimento participaron siete perros, conocidos como "superdotados para aprender palabras" (GWL), seis border collies y un blue heeler. Estos prodigios de cuatro patas ya habían demostrado que podían aprender docenas de nombres de juguetes mediante el juego cotidiano.

Primero, los dueños les enseñaron a asociar las órdenes "tirar" y "traer" no con juguetes individuales, sino con grupos de juguetes utilizados para esos juegos. Una vez que los perros demostraron que podían agarrar el objeto correcto al recibir la orden, los investigadores les lanzaron una sorpresa: juguetes nuevos introducidos solo a través del juego, sin etiquetas.
Al pedirles que eligieran un juguete para buscar o tirar, los perros acertaron con más frecuencia, dando cuenta que podían discernir entre aquellos juguetes que no habían sido introducidos por categorías.  

Los perros aprenden significados

Este avance demuestra que los perros pueden ir más allá de la simple correspondencia entre palabras y objetos. Pueden ampliar el significado a nuevas situaciones, de forma similar a como los niños pequeños aprenden que objetos muy diferentes pueden pertenecer a la misma categoría.

“La piedra y el martillo parecen físicamente diferentes, pero pueden usarse para la misma función”, explicó Claudia Fugazza de la Universidad Eötvös Loránd en Budapest al sitio de noticias Ars Technica. “Ahora resulta que estos perros pueden hacer lo mismo”, concluyó.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué enfermedades pueden pasar los gatos a sus dueños y cómo protegerse

Qué enfermedades pueden pasar los gatos a sus dueños y cómo protegerse

Crecimiento y expansión: los signos del horóscopo chino que florecerán con la llegada de la primavera

Crecimiento y expansión: los signos del horóscopo chino que florecerán con la llegada de la primavera

¿Monos alcohólicos? una fruta de su dieta tiene los mismos efectos que una cerveza diaria

¿Monos alcohólicos? una fruta de su dieta tiene los mismos efectos que una cerveza diaria

Horóscopo chino: los signos que encontrarán el equilibrio entre el amor, sus finanzas y sus emociones

Horóscopo chino: los signos que encontrarán el equilibrio entre el amor, sus finanzas y sus emociones

Tres inusuales hábitos que mejoran la salud intestinal y potencian la función cognitiva

Tres inusuales hábitos que mejoran la salud intestinal y potencian la función cognitiva

Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
2

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
3

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
4

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
5

La evolución de Monteros a través de la historia

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”
6

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Más Noticias
Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Comentarios