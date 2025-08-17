El gran viaje de los juguetes: un cuento para el Día del Niño

Había una vez, en un pasado tan lejano que apenas podemos imaginarlo, un pequeño objeto de barro. Los arqueólogos que la encontraron al excavar en ruinas antiguas, afirmaron que no era una herramienta ni un adorno, sino una figurita de barro con forma de animal en miniatura. Fue creado en la antigua Sumeria para que un niño lo llevara en su mano. Fue el primer esbozo de algo que nos acompaña desde siempre: los juguetes.