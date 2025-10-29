El gobernador de Salta volvió cuestionar a Cristina Kirchner: "El PJ no es una pyme familiar"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a cuestionar este miércoles a la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, luego de acusarla de ser la responsable de las derrotas del peronismo en su provincia, Misiones y Jujuy en las legislativas nacionales.
En diálogo con La Nación +, el mandatario provincial dijo que "el PJ no es una pyme familiar que maneja desde el balcón con el hijo" y le pidió "que devuelva el PJ y todo lo que tenga que devolver".
También comparó además la situación del partido con la designación de ministros de la Corte, al apuntar que la exmandataria intenta darle "autorización a los legisladores antes de que se vayan porque es el momento justo de hacerlo, de elegir los ministros de la Corte, de elegir a los jueces...".
"Los jueces y ministros de la corte no tienen que ser funcionales a Cristina ni a nadie", sentenció.